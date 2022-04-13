Tekirdağ'da motosikletin araca çarptığı kaza kamerada

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yol kenarına geçen araca arkadan çarpan motosiklet sürücüsü, yarasına rağmen hastaneye gitmedi.

Kaza, Rumeli Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Zafer Mahallesi istikametine seyreden Erhan Ö. idaresindeki motosiklet, yolun sağına geçen Yavuz G. yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

Aracın arka kısmında ve motosiklette meydana gelen büyük hasar kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Başından ve dizlerinden yaralanan motosiklet sürücüsü Yavuz G. sağlık ekiplerinin hastane talebini reddetti.

Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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