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Öğrencisini mesajla taciz eden öğretmene 6 yıl hapis istemi

DHA

Öğrencisini mesajla taciz eden öğretmene 6 yıl hapis istemi


Nuri ÇAĞLAR/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde kız öğrencisi E.N.T.'ye (16) cep telefonundan mesajlar gönderen lise öğretmeni Ç.A. (32) hakkında 'çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz' suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, öğrencilerine, `yavrum, 'kızım', fıstık', öptüm' gibi ifadeler kullandığı belirtilen Ç.A., "Her öğretmenin öğrencilere yaklaşımı farklıdır. Ben de samimi bir öğretmen olarak derslerimi bu şekilde işlemekte ve öğrencilere yaklaşımım bu şekildedir" dedi.
Şarköy Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Ç.A., kız öğrencisi E.N.T.'ye cep telefonundan mesajlar gönderdi. Mesajlardan rahatsız olan E.N.T., durumu ailesine anlattı. Aile de öğretmenden şikayetçi oldu. Kaymakamlık tarafından açığa alınan öğretmen hakkında adli soruşturma da başlatıldı. Savcılıkta ifadesi alınan Ç.A., çıkarıldığı Şarköy Sulh Ceza Hakimliği'nce 9 Şubat´ta tutuklandı. 
Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı´nın, öğretmen Ç.A. hakkındaki soruşturmayı tamamlayıp, hazırladığı iddianame Şarköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Öğretmen Ç.A.´nın 'çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz' suçlamasıyla 1 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Suçun, 'Eğitim ve öğretim ilişkisi' ve 'iletişim vasıtasıyla' gerçekleştirildiği belirtilen iddianamede öğrenci E.NT., ifadesinde öğretmenin 1 yıldır derslerine girmediğini belirterek, okul arkadaşından telefon numarasını alıp, kendisine video ve mesajlar attığını anlattı. E.N.T., "Ben ilk başta gördüğümde çok şaşırdım, yazdıkları bana çok saçma geldi ve rahatsız oldum. Bu şekilde konuşmayı bana kimse yapamaz, ben akrabalarımla dahi bu şekilde konuşma yapmıyorum. Babam eve geç gelince kendisine hemen söyledim ve babam hocayı uyarmasına rağmen hala mesaj atmaya devam etti. Daha önceden okulda bana karşı herhangi bir taciz olayı bulunmadı ancak bakışlarından rahatsız olmaktaydım. Bu olaylar nedeniyle korktuğum ve çekindiğim için okula gidemedim. Ben kendisinden davacı ve şikayetçiyim" diye konuştu.
'YAVRUM, KIZIM, FISTIK, ÖPTÜM'
İddianamede, ifadelerine başvurulan diğer öğrenciler de öğretmenleri Ç.A.'nın kendilerine 'yavrum, 'kızım', fıstık', öptüm' gibi ifadeler kullandığını söylediği yer aldı. Öğretmen Ç.A. ise ifadesinde, öğrencisi E.N.T.'nin telefonunu okuldaki edebiyat kurslarına katılmasını sağlamak için başka bir öğrencisinden aldığını ve bu yüzden iletişime geçtiğini öne sürdü. Ç.A., öğrencisine şarkıyı edebi anlamda incelemek amacıyla attığını belirterek, şöyle konuştu:
"Alkolün de verdiği etki ile laf lafı açtığından konu dağılarak bu noktaya kadar geldi. E.N.T.'den sonra ismini bilmediğim 5-6 kişi ile kurs sebebi ile irtibata geçecektim. Bana sormuş olduğunuz 'yavrum', 'kızım', 'fıstık', 'öptüm' şeklindeki hitapları ben sınıfta sürekli kullanmaktayım. Mağdur çocuğun ifadesindeki beyanlara katılmıyorum, ben tüm öğrencilerime bu şekilde konuşmaktayım. Her öğretmenin öğrencilere yaklaşımı farklıdır. Ben de samimi bir öğretmen olarak derslerimi bu şekilde işlemekteyim ve öğrencilere yaklaşımım bu şekildedir. Yine bana sormuş olduğunuz yazışma içeriklerinde `Sen istiyor musun kimseye söylemeden yaşamak?´ `Ya öyle ya böyle istiyorsan yaz´ şeklindeki yazışmaların E.N.T.'nin de bulunduğu gruptaki öğrencilerin huzursuz gördüğümden, bana içini dökmesi için söyledim. Ben üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, ben hiçbir şekilde E.N.T.'ye cinsel tacizde bulunmadım. Hatamı kabul ediyorum ancak suçu işlemedim."
İddianamede, öğretmen Ç.A.'nın öğrencisi E.N.T.'ye 'Bir şarkı tut' isimli şarkıyı attıktan sonra yaptığı yazışmalar şu şekilde yer aldı:
Ç.A.:  Dinle yavrum, sevdiğine atarsın belki.
E.N.T.: Sağ olun hocam
Ç.A.: Yorumun olursa şarkıya dair at gitsin
E.N.T.: Tamam hocam (Gülen surat emoji)
Ç.A.: Peki, sana asla inanmasam da yine de beklerim
E.N.T.: Anlamadım hocam
Ç.A.: Anlamaman yeter, ben anladım merak etme, iyi geceler yavrum
E.N.T.: İyi geceler hocam
Ç.A.: Sadece bir şey soracağım. Hiç mi bir şey anlamadın?
E.N.T.: Anlamadım hocam vallaNe anlamam gerekiyordu?
Ç.A.: Tamam yavrum sen uyu. İyi geceler. Bazen insan sever o da sen de kalsın
E.T.: (Bazen insan sever kısmını ileti yaparak) Hocam ben anlamıyorum şu an
Ç.A.: Boş ver, iyi geceler yavrum sen istiyor musun kimseye söylemeden yaşamak? Ya öyle ya böyle. İstiyorsan yaz.
İddianamede öğretmenin, saat 00.58'deki yazışmalarında, 'özel yazacaksan yaz ama asla genel olmasın' şeklinde ısrarcı olduğu belirtilerek, "Yazışmalar ve yazılan saat dikkate alındığında içeriklerin öğrenci-öğretmen ilişkisi içinde kalan diyaloglardan olmadığı, şüphelinin öğrencisine ilgisinin olduğu ve bu ilgiye karşılık beklediğinin açıkça belli olduğu, müştekinin bu yazışmalardan rahatsız olduğunda ve tepki verdiğini anladığında ise kimseye söylememesi konusunda baskı kurmaya çalıştığı, yazışmaların taciz boyutunda olduğu ve bu eylemleri cinsel saikle işlediğinin anlaşılmıştır. Bu haliyle soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdir neticesinde, şüphelinin atılı eğitici ve öğretici kişiler tarafından çocuğa karşı cinsel taciz suçunu işlediği, yeterli şüpheye tüm dosya kapsamında ulaşılmıştır" ifadelerine yer verildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Sarköy Nuri ÇAĞLAR
2022-04-13 10:37:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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