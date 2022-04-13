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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuk Meclisi yeni başkanını seçti

İHA

Çocuk Meclisi yeni başkanını seçti

Tekirdağ’da Belediye Çocuk Meclisi yeni dönem başkanını düzenlenen organizasyon ile seçti.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Meclisi yeni dönem başkanını seçti. Süleymanpaşa Çocuk Kulübü’nde öğrencilerin bilgilendirilmesi ve seçim sürecinin belirlenmesi ile başlayan organizasyonda Süleymanpaşa ilçesindeki tüm ilkokulların 4. sınıf öğrencilerinden 1 asil 1 yedek olmak üzere 2 öğrenci temsilcisi katıldı.
Bilgilendirmelerin ardından Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanlığı için aday olacak çocuklar adaylıklarını açıkladı ve hazırlanmaları için kendilerine süre verildi.

Bol adaylı seçimde demokrasi şöleni yaşandı
21 başkan adayının yarıştığı Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanlık seçimi Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Aygün Gençlik Merkezi’nde yapıldı. Tüm başkan adaylarının sunumlar ile projelerini anlattığı seçimde adeta demokrasi şöleni yaşandı.

Yüksel, adaylara başarılar diledi
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in de katıldığı organizasyonda Başkan Yüksel çocuklara yönelik bir konuşma gerçekleştirirken, “İnşallah güzel bir seçim olur. En ikna edici kim konuşursa bütün oyları da o alacaktır. Bütün adaylara başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun” ifadelerini kullandı. Çocukları dinleyerek projeleri hakkında bilgi alan Başkan Yüksel tüm adaylara başarılar diledi.

Yeni başkan belirlendi
Süleymanpaşa’daki tüm ilkokulların 4. sınıf temsilcilerinin katıldığı oylamada Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Cüneyd Aral Aras en çok oyu alarak Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Meclisi’nin yeni başkanı seçildi.
Cüneyd Aral Aras’ın ardından en çok oy alan Murat Hüdavendigar İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Merve Oruç ve Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ece Serin Günaydın ise başkan yardımcısı seçildiler.
Önceki dönem Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Edibe Zümra Özvardarlı’ya teşekkür belgesi verilerek görev devir teslimi de yapılırken, kaynaşma etkinliği ile organizasyon sona erdi.

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