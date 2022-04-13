Havai fişekler kahvehaneye düştü, korku dolu anlar kameraya yansıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havai fişekler kahvehaneye düştü, korku dolu anlar kameraya yansıdı

İHA

Havai fişekler kahvehaneye düştü, korku dolu anlar kameraya yansıdı

Tekirdağ’da düğünde atılan havai fişeklerin kahvehaneye düşmesi nedeniyle büyük panik yaşanırken, korku dolu anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi’ndeki bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 8 ay önce bir düğün çevresinden havaya havai fişek atıldı. Bir anda yön değiştiren iki adet havai fişek, kahvehanede oturan vatandaşların üzerine düştü. Kahvehanede oturan müşterilerin yüreği ağzına gelirken korku dolu anların yaşandığı olayda yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu. Yaşanan panik ise anbean kameraya yansıdı.

Öte yandan olayın ardından kahvehane işletmecisinin şikayette bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırmızı ışığı fark etmedi, duran araçları önüne kattı Tır sürücüsü ölüme davetiye çıkardı Facianın eşiğinden dönüldü: Kırmızı ışığı fark etmeyen sürücü kazaya neden oldu
YEREL HABERLER Kırmızı ışığı fark etmedi, duran araçları önüne ...
Yüksek sesle müzik yayını yapan ve abartı egzoz kullanan araçlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Yüksek sesle müzik yayını yapan ve abartı egzoz ...
Çocuk Meclisi yeni başkanını seçti
YEREL HABERLER Çocuk Meclisi yeni başkanını seçti
Festival sanatçılarını vatandaş belirleyecek
YEREL HABERLER Festival sanatçılarını vatandaş belirleyecek
Kullanılmaz durumdaki yol tonajlı araçlara uygun hale geldi
YEREL HABERLER Kullanılmaz durumdaki yol tonajlı araçlara uygun hale ...
Öğrencisini mesajla taciz eden öğretmene 6 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Öğrencisini mesajla taciz eden öğretmene 6 yıl hapis ...
Tekirdağ'da motosikletin araca çarptığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Tekirdağ'da motosikletin araca çarptığı kaza kamerada
Eşini dinlemedi, anten ayarlamaya diye çıktığı çatıdan başka çatıya düştü
YEREL HABERLER Eşini dinlemedi, anten ayarlamaya diye çıktığı ...
Tekirdağ semalarında tedirgin eden kargo uçağı Defalarca turladı gerçek sonra ortaya çıktı
YEREL HABERLER Tekirdağ semalarında tedirgin eden kargo ...
Tarihi el yazması kitabı satmak isterken yakalandı
YEREL HABERLER Tarihi el yazması kitabı satmak isterken yakalandı
Yüzlerce yıllık el yazması kitabı satmaya çalışırken yakalandı
YEREL HABERLER Yüzlerce yıllık el yazması kitabı satmaya çalışırken ...
Kendisine küfrettiğini iddia ettiği kişiyi tüfekle öldürdü
YEREL HABERLER Kendisine küfrettiğini iddia ettiği kişiyi tüfekle ...
Klarnetçi kaleye geçti, davul futbol topu oldu
YEREL HABERLER Klarnetçi kaleye geçti, davul futbol topu oldu
Av yasağına doğru: Küçük tekneler ava devam edecek
YEREL HABERLER Av yasağına doğru: Küçük tekneler ava devam edecek
Sahte içkiden zehirlenen 2 kişi taburcu oldu
YEREL HABERLER Sahte içkiden zehirlenen 2 kişi taburcu oldu
Malkara Kaymakamlığından şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği verildi
YEREL HABERLER Malkara Kaymakamlığından şehit ve gazi ailelerine ...
Gazeteci aldığı cevapla şoke oldu: “Çek, güzel çek, Allah belanızı versin”
YEREL HABERLER Gazeteci aldığı cevapla şoke oldu: “Çek, güzel çek, ...
Motoru yerinden fırlayan otomobilden sağ kurtuldu
YEREL HABERLER Motoru yerinden fırlayan otomobilden sağ kurtuldu
Tekirdağ'da motosikletin tankerle kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Tekirdağ'da motosikletin tankerle kafa kafaya ...
Bir şehir sessizliğe büründü: Balkan soğukları vatandaşı eve kapattı Tekirdağ’da korku filmlerini andıran görüntü Soğuk hava sonrası Tekirdağ hayalet kente dönüştü Bir gün arayla çekilen görüntüler: Dün tıklım tıklımdı, bugün kimse yok Tekirdağ’da ‘balkan soğuğu’ sessizliği Kapanmayı aratmayan görüntüler: Soğuk havada sahiller boşaldı
YEREL HABERLER Bir şehir sessizliğe büründü: Balkan soğukları ...
Tekirdağ´da sahte içkiden 2 kişi zehirlendi
YEREL HABERLER Tekirdağ´da sahte içkiden 2 kişi zehirlendi
Tekirdağ'da aracın çarptığı porsuk telef oldu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da aracın çarptığı porsuk telef oldu
Tekirdağ'da sahte alkol zehirlenmesi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da sahte alkol zehirlenmesi
Bakan Yardımcısı Gürcan: Enflasyonu kasım ayından itibaren düşürmeye başlayacağız
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Gürcan: Enflasyonu kasım ayından ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.