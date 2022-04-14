Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'li İlçe Belediyelerine CHP’li Büyükşehir ayrımcılığı Belediye Meclisi’nde ‘adalet’ tartışması AK Parti'li Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin: "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyesi vizyonunda, büyükşehire yakışmayan rapor"

İHA

AK Parti'li İlçe Belediyelerine CHP’li Büyükşehir ayrımcılığı Belediye Meclisi’nde ‘adalet’ tartışması AK Parti'li Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin: "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyesi vizyonunda, büyükşehire yakışmayan rapor"

– Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nde adalet anlaşmazlığı yaşandı. AK Partili Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin belediyeler arasında ayrımcılık yaptığını söyledi.
Merkez Süleymanpaşa ilçesi Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Nisan Ayı Olağan Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’ adalet tartışmasına sahne oldu. AK Parti Grubu adına konuşan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin partiler arası ayrımcılık yaparak ilçelere eşit hizmet gitmediğini ileri sürdü.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Faaliyet Raporlarının görüşülerek karara bağlanması maddesi üzerine söz alarak, başta Kapaklı Belediyesi olmak üzere AK Parti belediyelerine yeterli yatırımın yapılmadığını ifade eden Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, hizmette adalet ve eşitlik olması gerektiğini söyledi.

“Üç yıldır hizmet göremedim”
Faaliyet raporları ile ilgili söz alan Çetin, “2021 yılı idare faaliyet raporunu incelediğimizde kapağında da dikkatimizi çeken güzel bir söylem var. Statü olarak doğru, Trakya’nın Büyükşehir’i deniyor. Gerçekten Trakya’nın tek büyükşehriyiz. Tekirdağ olarak bundan gurur duyuyoruz. Ama içeriğine baktığımız zaman bazı kalemlerin rutin on bir ilçede de uygulanan çok büyükşehre yakışmayacak ama oraya yazılmış olan maddeler var. Bir de bizim ilçe belediye başkanlarımızın talebiyle Büyükşehir Belediye Başkanımız her ay imza karşılığı bize bir önceki ayda yapılmış olan yol çalışmalarının listesini veriyor. Uzun bir zamandır dikkatimi çekiyor, bugün de listeyi aldım. 2022 Mart ayında sıfır yol çalışması yapılmış. Arkadaşların bunu bari vermeyin. Madem çalışma yapılmamış, orada yüzde atarken bir önceki ay herhangi bir ilçe yol çalışmamış demeniz yeterli diye düşünüyorum. Faaliyet raporunda en çok bizi yaralayan yüzden konunun başında ilçeler arasındaki adaletsiz hizmet olduğunu ifade etmek istiyorum. Adil bir hizmetin olmadığının da çok net görüyoruz. Tabii, ben üç yıldır ilçemizde Kadir Başkan’ın hizmetlerini çok fazla göremedim” dedi.

Adalet heykeli üzerinden, adalet vurgusu
Çetin, konuşmasının devamında adalet vurgusu yaparak, “Diğer ilçelerde zaman zaman aynı eleştirileri yapıyor ve bunları zaten sürekli Kadir Albayrak Başkanımıza ifade ediyoruz. Hatta 2019 yılında Şakir Sezgin kardeşimiz bir heykel getirmişti. Kendisine adaleti ve teraziyi temsil eden bir heykeli getirmiştik. Sizde saklı duruyor ama onu kullanmıyoruz pek. Kadir Başkanımız bu konuda maalesef Kapaklı’ya hep bir olumsuz bir yaklaşım içerisinde. Bunu da hizmetlerinde görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bütçe fazlası verimli kullanılabilirdi”
Başkan Çetin, 2021 yılında oluşan bütçe fazlasının daha verimli kullanılabileceğine dikkat çekerek, “Diğer bir konu, 2021 yılı bütçesinde gider bütçesi yüzde 87 gerçekleşmiş. Yani bütçe tahmini 1 milyar 120 milyon lira iken, gerçekleşen 976 milyon 57 bin 812 olarak yüzde 87,15 gerçekleşme oranı var. Gelir bütçesinde bütçe tahmini 900 milyon lira iken, 2021 yılı gerçekleşen 1 milyar 241 milyon 286 bin 737 lira olarak gerçekleşmiş. Bir fazlalığımız oluşmuş. İller Bankası’ndan gelen payla Büyükşehir’e 347 milyon 246 bin 737 TL, tahminde olmayan bir ilave kaynak aktarılmış. Bu belki kesintilerin az olması sebebiyle de olabilir. Böyle bir fazlalık var iken bu fazlalığı ulaşıma zam yapmak yerine sübvanse edebilirdik ya da bir kısmını TESKİ’ye aktararak suya zammı öngörmeyebilirdik diye düşünüyoruz” dedi.

“İlçe belediyesi vizyonu büyükşehire yakışmıyor”
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin adeta küçük bir ilçe belediyesi vizyonu ile hareket ettiğini ifade eden Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, “Mesela Büyükşehir Belediyemiz il genelinde 2021 yılında toplam dört adet çocuk oyun grubu, üç adet fitness grubu kurmuş ve bunları hizmete sunmuştur deniliyor sayfa 71’de. İl genelinde yapmış bunu hangi ilçe yaptığı belirtilmemiş. Yani 1 milyon 100 bini geçmiş olan büyük şehrimizin vizyonunu çocuklara verdiği önem gerçekten içler acısı. Bir de şu dikkatimi çekti bir yıl boyunca bin 878 adet ağaç dikmiş. Onbir ilçeye bölersek 170 ağaç düşmüş ilçe başına. Biz ilçelerde bunu yapıyoruz. Büyükşehir statüsü olan, doğayı koruyan yeşile önem veren Tekirdağ Büyükşehir’e gerçekten bu rakamlar yakışmıyor. Bir diğeri de yine marangoz atölyesinde kaç kişi çalışıyor bilmiyorum ama 2021 yılında 309 adet bank, 54 adet piknik masası, 17 adet kamelya üretim yapılmıştır, deniliyor sayfa 71’de. Hayrabolu Belediyesi de aynısını yapıyor zaten. Yani büyükşehire yakışmıyor bunlar. Marmara Denizi’ne kıyısı olan Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi, Şarköy ilçelerinde toplam 53 personel ile deniz ve kıyı temizlik faaliyetleri gerçekleşiyormuş. Toplam 135 kilometreye yakın sahilimiz olan Tekirdağ’da 4 kamyon, 3 kepçe, 3 römorkör traktör, 3 plaj kumu eleme makinesi, 2 traktör arkası yosun toplama ekipmanıyla hizmet vermesi denize girmenin imkânsız olduğunu zaten gösteriyor. Bunlar da büyükşehrin küçük bir ilçe belediyesi vizyonuyla hizmet vermeye çalıştığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“Raporu yetersiz buluyoruz”
“Yıl içerisinde ihtiyaç sahibi üç yüz yetmiş bir vatandaşımızın nakdi yardım yapılmıştır ifadesi kullanılmış sayfa 93’te” diyen Çetin, “Neredeyse her gün bir vatandaşa sadece yardımcı olmuş koca Büyükşehir Belediyemiz. Bunlar sadece genel tespitlerimiz. Ama biz yapılan çalışmaları da görmemezlikten gelmiyoruz. Beni daha çok rencide eden Kadir Başkanımızın hizmetteki dağılımı bir türlü adaletli yapamamasıyla alakalı. 2017 yılında ilçemizde geldiğinde bir toplantı yapmıştı, 2018 yılı Kapaklı yılı olacak demişti. Ancak yıllardır bekliyoruz kapaklı yıl olmasını hep son sırada görüyoruz Kapaklıyı. Bu sebeple söz aldım. Faaliyet raporumuzun ilçe belediyesi gibi bir hizmet anlayışından dolayı yetersiz bulduğumuz için grup olarak ret vereceğimizi ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.
Çetin’in konuşmasının ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanvekili Münir Karaevli’nin raporu kabule sunduğu oylamada, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Faaliyet Raporu, AK Parti grubunun ret oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köpeklerden kaçan çocuğa minibüsün çarptığı an kamerada
YEREL HABERLER Köpeklerden kaçan çocuğa minibüsün çarptığı an ...
Havai fişekler kahvehaneye düştü, korku dolu anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Havai fişekler kahvehaneye düştü, korku dolu anlar ...
Kırmızı ışığı fark etmedi, duran araçları önüne kattı Tır sürücüsü ölüme davetiye çıkardı Facianın eşiğinden dönüldü: Kırmızı ışığı fark etmeyen sürücü kazaya neden oldu
YEREL HABERLER Kırmızı ışığı fark etmedi, duran araçları önüne ...
Yüksek sesle müzik yayını yapan ve abartı egzoz kullanan araçlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Yüksek sesle müzik yayını yapan ve abartı egzoz ...
Çocuk Meclisi yeni başkanını seçti
YEREL HABERLER Çocuk Meclisi yeni başkanını seçti
Festival sanatçılarını vatandaş belirleyecek
YEREL HABERLER Festival sanatçılarını vatandaş belirleyecek
Kullanılmaz durumdaki yol tonajlı araçlara uygun hale geldi
YEREL HABERLER Kullanılmaz durumdaki yol tonajlı araçlara uygun hale ...
Öğrencisini mesajla taciz eden öğretmene 6 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Öğrencisini mesajla taciz eden öğretmene 6 yıl hapis ...
Tekirdağ'da motosikletin araca çarptığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Tekirdağ'da motosikletin araca çarptığı kaza kamerada
Eşini dinlemedi, anten ayarlamaya diye çıktığı çatıdan başka çatıya düştü
YEREL HABERLER Eşini dinlemedi, anten ayarlamaya diye çıktığı ...
Tekirdağ semalarında tedirgin eden kargo uçağı Defalarca turladı gerçek sonra ortaya çıktı
YEREL HABERLER Tekirdağ semalarında tedirgin eden kargo ...
Tarihi el yazması kitabı satmak isterken yakalandı
YEREL HABERLER Tarihi el yazması kitabı satmak isterken yakalandı
Yüzlerce yıllık el yazması kitabı satmaya çalışırken yakalandı
YEREL HABERLER Yüzlerce yıllık el yazması kitabı satmaya çalışırken ...
Kendisine küfrettiğini iddia ettiği kişiyi tüfekle öldürdü
YEREL HABERLER Kendisine küfrettiğini iddia ettiği kişiyi tüfekle ...
Klarnetçi kaleye geçti, davul futbol topu oldu
YEREL HABERLER Klarnetçi kaleye geçti, davul futbol topu oldu
Av yasağına doğru: Küçük tekneler ava devam edecek
YEREL HABERLER Av yasağına doğru: Küçük tekneler ava devam edecek
Sahte içkiden zehirlenen 2 kişi taburcu oldu
YEREL HABERLER Sahte içkiden zehirlenen 2 kişi taburcu oldu
Malkara Kaymakamlığından şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği verildi
YEREL HABERLER Malkara Kaymakamlığından şehit ve gazi ailelerine ...
Gazeteci aldığı cevapla şoke oldu: “Çek, güzel çek, Allah belanızı versin”
YEREL HABERLER Gazeteci aldığı cevapla şoke oldu: “Çek, güzel çek, ...
Motoru yerinden fırlayan otomobilden sağ kurtuldu
YEREL HABERLER Motoru yerinden fırlayan otomobilden sağ kurtuldu
Tekirdağ'da motosikletin tankerle kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Tekirdağ'da motosikletin tankerle kafa kafaya ...
Bir şehir sessizliğe büründü: Balkan soğukları vatandaşı eve kapattı Tekirdağ’da korku filmlerini andıran görüntü Soğuk hava sonrası Tekirdağ hayalet kente dönüştü Bir gün arayla çekilen görüntüler: Dün tıklım tıklımdı, bugün kimse yok Tekirdağ’da ‘balkan soğuğu’ sessizliği Kapanmayı aratmayan görüntüler: Soğuk havada sahiller boşaldı
YEREL HABERLER Bir şehir sessizliğe büründü: Balkan soğukları ...
Tekirdağ´da sahte içkiden 2 kişi zehirlendi
YEREL HABERLER Tekirdağ´da sahte içkiden 2 kişi zehirlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.