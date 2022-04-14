Leylek sürülerinin geçişi sürüyor

Sıcak bölgelere göç eden baharın müjdecisi leyleklerin sürü halinde Tekirdağ semalarından geçişi kameralara yansıdı.

Avrupa ve Afrika kıtaları arasında mevsimlerin değişimi ile göç halinde bulunan leyleklerin Kuzeye ilerleyişi sürüyor. Yaz mevsimi öncesinde sürüler halinde sıcak bölgelere göç eden leyleklerin göç süreci devam ediyor. Baharın müjdecisi olarak da bilinen leylekler Tekirdağ semalarından geçiş yaparken, kameralara yansıdı. Geniş kanatları ve siyah beyaz renkleriyle görsel şölen sunan uzun gagalar, büyük sürüler halinde uçarken birçok kırsal bölgede görüntülendi.

Tekirdağ semalarında leylek sürüsü gösterisini fark eden vatandaşlar da o manzaranın keyfini çıkardı.

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