'Koronavirüs bitti, demeden tedbir bırakılmamalı'

Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, pandemide sona yaklaşıldığını ve yatan hastalarının yok denecek kadar azaldığını belirterek, "'Tamamen bitti' denilinceye kadar maskeler bizce takılmalı. 'Bitti' demeden tedbiri bırakmamalı" dedi.

Koronavirüs salgınında uzun süre vaka sayısı yüksek iller arasındaki Tekirdağ'ın İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, pandemide artık sona gelindiğini ancak tedbiri yine elden bırakmamak gerektiğini söyledi. Dr. Kalkan, "Pandemide sona yaklaşıyoruz. Göstergeler gayet iyi, yatan hastalarımız neredeyse yok gibi. Yoğun bakımlarda 1 ya da 2 hastamız kaldı, iyiye gidiyoruz. Bugüne kadar Tekirdağ'da 1 milyon 371 bin PCR testi yapıldı, 2 milyon 70 bin aşı yapıldı. 243 bin pozitif vaka yaşadık. Göstergelerimiz gayet iyi, iyileşen hastalarımız bu sayılarımıza yakın. Dolayısıyla göstergeler açısından pandemi açısından sona doğru yaklaştığımızı hissediyoruz" diye konuştu.

'UMUTSUZLUĞA HİÇ KAPILMADIK'

Sağlık Müdürü Kalkan, pandemi boyunca hiç umutsuzluğa kapılmadıklarını aktararak, "Kaygımızın yüksek olduğu anlarımız oldu. Burada bütün arkadaşlarımıza, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağlıkta tepeden tırnağa bütün arkadaşlarım olağanüstü bir özveriyle bu süreci yönetti. Kriz ve risk yönetimi ikileminde, her zaman risk yönetimini önceledik. Sayılar azaldığı zamanlarda bile 'Yüksek dalgalar karşısında ne yaparız' kaygısını hep yaşadık. En kötü senaryolara hazırlıklı olduk ve bunların da semeresini en azından korku dediğiniz, o duygudan hem kendimizi hem de vatandaşlarımızı uzak tuttuğumuzu başardığımızı düşünüyorum" dedi.

'TEDBİR BIRAKMAMALI'

Pandeminin tam anlamıyla bitmediğini hatırlatan Dr. Kalkan, "Kapalı mekanlarda her zaman, sona geldiğimizin ilanı yapılıncaya kadar, tamamen bitti denilinceye kadar, maskeler bizce takılmalı. Bitti demeden tedbiri bırakmamalı. Açık alanlarda elbette bu insanlarımızın takdirine kalmış. Artık bu bahar aylarında da insanlar biraz daha doğal olmayı ama gene bu doğallık içerisinde de genel sağlık kurallarına dikkat etmelerini öneriyoruz. Bence bu bize şunu öğretti ve öğretmeli; aslında bir kültür oluşturdu. Maskeyle mesafeyle hijyenle temizlikle anlattığımız şeyler aslında bizim kültürümüzde tam olan şeyler. Bunları tekrar aktive ettik. Sağlığımızı korumalıyız. Bunun için düzenli uyku, tabiatla gerçek anlamda ilgi ve iletişimimizi arttırarak sağlıklı bir bünyeyi de var etmeliyiz" diye konuştu.

'10 GÜNDÜR HASTA YATIŞI YOK'

Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan da son 10 gündür hastaneye koronavirüs hastası yatışı yapmadıklarını, yoğun bakımda sadece 3 hastanın tedavi gördüğünü belirtti. Doç. Dr. Doğan, şunları söyledi:

"Piyasadaki virüs etkinliğini yitirdi diyebiliriz. Hastaların büyük çoğunluğu ya asemptomatik geçiriyor ya da gribal bulgularla izleniyor. Hastaneye yeni yatışlarımız çok azaldı. Son 10 gündür yeni hasta yatırmıyoruz diyebiliriz. Pandemi servisinde takip edilen hasta sayısı 3. Bizi daha iyi bir yazın beklediği kanaatindeyiz. Yoğun bakımlarda yine yeni yatışımız yok. Hastalarımızın tedavisi devam ediyor. Hastalığın şiddetini yitirmesinde aşının çok önemli bir etkisi olduğu kanaatindeyiz. Hastalığın hafif geçirilmesinde, gribal semptomlarla atlatılmasında ve ölüm oranlarının azaltılmasında aşının çok büyük bir katkısı var. Şu an hastalık daha hafif geçiriliyor olabilir. Yalnız yüksek risk grubundaki insanların varsa eksik aşılarını tamamlamalarını öneriyoruz. Yine özellikle solunum ve böbrek yetmezliği, KOAH, koroner arter, diyabet, hipertansiyon ve kanser hastalığı olan veya herhangi bir nedenle bağışıklık sistemini zayıflatan ilaç kullanan hastaların aşılarını takip etmelerini, eksik aşılarını tamamlamalarını öneriyoruz. Açık alanlarda artık maske takılması önerilmiyor. Özellikle yüksek risk grubunda olan insanların kapalı ortamlarda maske takılmaları, kendilerini ağır hastalık riskinden de koruyacaktır." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

2022-04-14 11:39:35



