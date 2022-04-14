15 yıllık husumetlisini hunharca öldürdü: Boğazını kesip 25 yerinden bıçakladı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 15 yıllık husumetlisini önce boğazından sonrada 25 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Olay ilçeye bağlı Topağaç Mahallesinde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinde tek başına ikamete eden Aydın Akar'dan (56) haber alamayan yakınları telefonlarında cevap vermemesi üzerine kısa sürede eve gitti. Eve varan yakınları şahsı çok sayıda bıçak darbesi almış vaziyette buldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Ekipler yaptıkları incelemede boğazına ve vücudunun çeşitli yerlerine 25 bıçak darbesi alan Akar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından şahsı cansız bedeni Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Olay yerindeki delillerden yola çıkan jandarma ekipleri, Aydın Akar’ı öldüren şahsın peşine düştü. Yapılan araştırmalar sonucunda şahsı öldürenin A.D. olduğu ve B.S.’nin de kendisine yardım ettiği belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda A.D. ve B.S. yakalanarak, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu kullanma, yaralama ve hakaret suçlarından kaydı olduğu belirlenen şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.S. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ayrıca olayın ikili arasında yaşanan 15 yıl önceki bir husumetten dolayı meydana geldiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.