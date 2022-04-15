

Mehmet YİRUN/ ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde arızalanan TIR'ını tamirciye götüren Abdullah K., kendilerini burada polis olarak tanıtıp para isteyen 2 kişinin silahlı saldırısında yaralandı. Saldırganlar kaçarken Abdullah K.'nin aracında 150 bin euro bulundu.

Olay, sabaha karşı Çorlu'nun Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Yurt dışından Türkiye'ye gelen TIR sürücüsü Abdullah K., aracını arıza yapınca sanayi sitesindeki servisinin önüne çekti. Aracının içinde servisin açılmasını bekleyen Abdullah K.'nin yanına bir otomobille 2 kişi geldi. Henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi, iddiaya göre, kendilerini polis olarak tanıtıp Abdullah K.'den para istedi. Şoförün, üzerinde para olmadığını söylemesi üzerine 2 kişi, tabanca ile Abdullah K.'ye iki el ateş açtı. Boynundan ve kolundan yaralanan Abdullah K., aracını çalıştırıp bölgeden hızla uzaklaştı. 500 metre mesafedeki bir akaryakıt istasyonuna sığınıp buradaki kişilere yaralandığını söyleyen Abdullah K., ambulans çağırmalarını istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alınan Abdullah K.´nin durumunun iyi olduğu bildirildi.

TIR'DA 150 BİN EURO BULUNDU

Polis ekipleri, olayın yaşandığı bölge ve TIR'da geniş kapsamlı incelemede bulundu. TIR'da sürücü Abdullah K.'nin çantasının içinde 150 bin euro bulundu. Polis, silahlı saldırıda bulunduğu belirtilen 2 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hastanede tedavisi süren Abdullah K., ilk ifadesinde aracının içinde beklerken tanımadığı 2 kişinin yanına gelip kendilerini polis olarak tanıttığını belirterek, "Benden üzerimdeki paralarımı vermemi istediler. Ben de üzerimde para olmadığını söyledim. Bana ateş açtılar" dediği öğrenildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2022-04-15 12:53:22



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