Av yasağı başladı: Liman teknelerle kaplandı Tekne parkında yer kalmadı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde av yasağının başlamasıyla balıkçı limanında tekne konulacak yer kalmadı.

Marmara Denizinde 15 Nisan tarihinde av yasağının başlamasıyla balıkçılar limana çekilerek teknelerini rıhtıma bağladı. Birçok teknenin av yasakları çerçevesinde limana çekilmesinden dolayı Süleymanpaşa ilçesinde bulunan balıkçı barınağında adeta tekne park edilecek yer kalmadı. Limana çekilen tekneler bakıma alınırken, balıkçılar önümüzdeki sezon için şimdiden hazırlıklara başladı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada, “1 Eylül’de başladık. Kasım ayına kadar çinekop, hamsi, palamut, lüfer istavrit balığı tuttuk. Fakat Geçtiğimiz sezon müsilaj nedeniyle balıkçı arkadaşlarımız biraz erken paydos etmek zorunda kaldılar. Bu akşamdan itibaren yasağa girdik. 12 metrenin altında olan balıkçı teknelerimiz faaliyetlerine devam edecekler. Bu faaliyetlerde istavrit balığı tutacaklar. Çinekop, lüfer, tekir balığı tutacaklar. Vatandaşlarımız yine taze ve günlük balık yiyecekler Allah izin verirse” dedi.

Birçok geminin limana döndüğünü ve limanın adeta teknelerle dolduğunu da dile getiren Pehlivanoğlu, “Biliyorsunuz ki paydosa girdik. Paydostan sonra büyük teknelerimiz faaliyetlerini ağ bakım tamirleriyle geçirecekler. Aynı zamanda boya işlemleri, makine bakımlarını yapacaklar. Allah izin verirse Eylül ayında yeniden ‘Bismillah’ diyeceğiz. Daha bereketli, daha güzel günlerde balıkçılık faaliyetlerini sürdürecekler inşallah” diye konuştu.

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