Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü istinat duvarına çıktı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tırın refüjden içeri girmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbulÇerkezköy yolu üzerinde seyir halinde olan 34 DE 4886 plakalı H.G. (60) yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjden içeri girdi. Bir süre sürüklenen tır, daha sonra elektrik trafosu önünde durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.