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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muratlı'da otluk alanda çıkan yangın korkuttu

İHA

Muratlı'da otluk alanda çıkan yangın korkuttu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde karayolu kenarındaki otluk alanda çıkan yangın korkuttu.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Muratlı ilçesi Hanoğlu Mahallesi çıkışı karayolu kenarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen şekilde başlayan yangın, yoldan geçen araçların görüş mesafesini de düşürdü. Yangını gören sürücüler durumu itfaiyeye haber verirken, ilçede son dönemde sıkça yaşanan yangınlar tedirgin etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının sigara izmaritinden çıkmış olabileceği bildirildi.

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