57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Tekirdağ etabı tamamlandı

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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun GeliboluTekirdağ etabı tamamlandı.

“Tarihe ve Doğaya Saygı” temasıyla gerçekleştirilen ve 14 ülkeden 25 takım olmak üzere toplam 156 sporcunun mücadele ettiği 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 7. etabı olan Gelibolu Tekirdağ etabı tamamlandı. Gelibolu'dan yarışa başlayan bisikletçiler, Şarköy üzerinden Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine ulaştı. İlçede bulunan sahil kesiminde kurulan alana gelen bisikletçiler, ardından finiş çizgisini geçti.

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