Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Gelibolu-Tekirdağ etabını Patrick Bevin kazandı

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun GeliboluTekirdağ etabını Yeni Zelandalı bisikletçi Patrick Bevin kazandı.
Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 7. gününde 135 kilometrelik GeliboluTekirdağ etabı geçildi. 25 takımdan 153 bisikletçinin katıldığı yarışı, son 30 km'de kaçış gerçekleştiren Yeni Zelandalı Patrick Bevin, Fransa'nın Arkea Samsic takımından Nicolas Edet ve Belçika'nın AlpecinFenix takımından Avustralyalı Jay Vine uzun süre önde götürdü.
Bu üçlüden Patrick Bevin, 3 saat 21 dakika ile GeliboluTekirdağ etabını ilk sırada bitirdi. Jay Vine, 2 saniye farkla ikinci, Nicolas Edet ise 4 saniye farkla üçüncü oldu.
Dereceye giren bisikletçi Patrick Bevin’e ödülü Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.