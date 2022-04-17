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Pandemi bu şehrin değerini kat kat artırdı: İstanbul’dan bu şehre akış var Mantar gibi her taraftan evler büyüyor

İHA

Pandemi bu şehrin değerini kat kat artırdı: İstanbul’dan bu şehre akış var Mantar gibi her taraftan evler büyüyor

Pandemiyle birlikte İstanbulluların yöneldiği Tekirdağ’da konut satışlarında artışlar yaşanıyor. Tekirdağ'da 3 milyona kadar varan konut satışları gerçekleşiyor.
Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artarak 134 bin 170 oldu. 3 bin 336 konut satışı ile Türkiye’deki toplam konut satışlarının yüzde 2,5’i Tekirdağ’da gerçekleşerek Tekirdağ, en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 8. sırada yer aldı. Konut satışlarında İstanbul 23 bin 974 konut satışı ve yüzde 17,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 609 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 8 bin 51 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Tekirdağ’da 3 bin 336 konut satışının, 850’si ilk satış, 2 bin 486’sı ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Şehrin nüfusu hızla büyüyor
Nüfus oranına göre hızla büyüyen ve gelişen Tekirdağ, İstanbul başta olmak üzere özellikle sıcak ayların başlangıcından itibaren nüfus çekmeye devam ediyor. Son çeyrek yılda nüfusu yaklaşık yarım milyon büyüyen Tekirdağ’da konut satışları da her geçen ay artmaya devam ediyor. Tekirdağ’ın emlak piyasasının sürekli canlı olduğunu dile getiren emlakçılar, özellikle pandemi ile birlikte ve pandemi sonrasında İstanbul’dan Tekirdağ yönüne büyük bir eğilim olduğunu ifade ediyor. Sıcak ayların başlamasıyla birlikte insanların yöneldiği Tekirdağ’da konut fiyatlarında da yukarıya doğru dalgalanmalar devam ediyor. Şehirde emlak işleriyle uğraşan bazı vatandaşlar, fiyatların kat be kat artmasına rağmen, 500 bin liralık ev bakan bazı vatandaşların 1 milyona kadar, 1 veya 2 milyona kadar ev bakanların 3 milyonluk evleri alabildiğini söyledi.

“Mantar gibi her taraftan evler büyüyor”
Emlak satışlarıyla ilgili açıklamada bulunan Emlakçı Mehmet Gül, “Tekirdağ’da konut satışları hiçbir zaman bitmez. Çünkü Tekirdağ’da öyle bir yapılaşma var ki mantar gibi her taraftan evler büyüyor. Bu büyüyen evler ne oluyor. Hepsi satılıyor. Tekirdağ’da kim ‘Biz dertliyiz, ev yok, satış yok, iş yok. Ev alamıyoruz biz dertliyiz’ kimse bunlara inanmasın bu benim şahsi fikrim. Tekirdağ'da sürekli ev satılıyor. Benim dükkana gelmediği anda bile 23 tane müşteri geliyor. Dükkanı açtığım günde 1015 tane müşteri muhakkak yakalarım. Ama her teklif verdiğimiz yeri satamayız. Ama muhakkak ayda 23 tane satışımız olur. Bu satışlar içerisinde de değeri yüksek satışlar var. Müşteriler arasında 500600 bin lira param var deyip 1 milyonluk ev alıp gidenler var. 1 Milyon param var deyip 2 milyonluk ev alanlar var. Şu an konut satışları yeni yapılan bölgede 1 milyon 200 bin liradan başlıyor, 3 milyona kadar gidiyor. Emlak sektörü hiçbir zaman bitmez. İnsanlar her zaman buna ihtiyaç duyar” dedi.

Fiyat artışlarına rağmen büyük bir akış var
Gül açıklamasının devamında geçtiğimiz ay tapuya yaklaşık 10 bin başvuru yapıldığını ifade ederek, “Ha müracaat demek konut satışı, tapu satışı benzeri birtakım şeyler var. Buna istinaden TÜİK rakamlarına bakarsak, Mart ayı itibariyle 3 bin 336 konut satılmış. Bu ne demektir. Tekirdağ’da yüzde 2,5 konut satılmış. Bu sıralama ile Tekirdağ, Türkiye genelinde 8’inci sırada yer almış. İstanbul birinci sıradadır. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa nüfus dağılımına göre bakarsak bir milyonun üzerinde ama diğer iller ise nüfus bakımından çok çok daha fazla. Bunlarla bir kıyaslama yaparsak bence Tekirdağ birinci sırada. Özellikle pandemiden önce ve pandemiden sonraki dönemde Tekirdağ’a büyük bir akış var. Pandemiden dolayı kaçıp böyle daha müstakil yerleşim yerlerini seçip, böyle daha rahat yerleri tercih eden insanlar var. Tercih edenlerin sıralamasında da Tekirdağ her zaman birinci sıradadır” diye konuştu.

Emekli kesim deniz kenarı istiyor
Tekirdağ’da yeni Büyükşehir Belediyesinin kurulduğu alanda buradaki artışlar yüzde 100’e vardı. Çiftlikönü dediğimiz mahallede 400450’ye sattığımız evler, buradaki artış şu anda yüzde 50 bandında artışla yani 400450’ye sattığımız yerleri 600 bandından satmaya başladık. Ama Atatürk Mahallesi’ne geldiğimiz zaman 600 bin liradan başladığımız bölüm, şu an 1 milyon 200 bin, 1 milyon 500 bin, 2 milyona kadar satılmaya başlandı. Son 2 telefonumu da arayanlar emekli kesim. Denizin kenarında, sahil kesiminde yer bakıyorlar. Kumbağ, Altınova ve Barbaros İstanbul’dan vatandaşların kaçıp geleceği en iyi yerler” ifadelerini kullandı.

“3 artı 1 sayısı şu an Tekirdağ’da çok azdır”
İnsanların emlak üzerine yatırım yaptığını ve geleceği düşündüklerini de aktaran Gül, “Evet biz yokluk diyoruz, zam diyoruz ama emlak piyasasında insanlar hiçbir zaman yokluk bilmiyor. Bu fiyatları artıran, bu fiyatları yükselten de bence yine insanlardır. Eğer bir şeyde talep varsa fiyat yükselir. Arz var talep olmaz ise fiyat düşer. Arz var talep var fiyatlar yükseliyor. Talep var, şuan emin olun ki arz yok. 3 artı 1 sayısı şu an Tekirdağ’da çok azdır. Kiralık ev şuan Tekirdağ’da yok denecek kadar azdır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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