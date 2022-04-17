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Trakya'daki fabrikalar ihracatı karşılamak için üretimi artırdı, eleman bulamıyor

DHA

Trakya'daki fabrikalar ihracatı karşılamak için üretimi artırdı, eleman bulamıyor


Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA) ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Yönetim Kurulu üyesi ve Trakya Koordinatörü Erdim Noyan, Türkiye'nin artan ihracatına karşılamak için fabrikaların üretimini artırdığını ancak Trakya'da bulunan 24 Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmaların eleman sıkıntısı yaşadığını söyledi. Noyan, "Özellikle bölgemizde tekstil gibi emek yoğun sektörlerdeki yatırım artışı da personel ihtiyacı oluşturmaktadır" dedi. MÜSİAD Tekirdağ Şube Başkanı Ramazan Doğan da ,"En büyük yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi maalesef mavi yaka ve gri yaka dediğimiz teknik, teknisyen personel ihtiyaçlarımızda sıkıntı yaşıyoruz" dedi.
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Yönetim Kurulu üyesi ve Trakya Koordinatörü, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, ülkenin artan ihracatı nedeniyle firmaların üretimde kapasite artırmaya başlamasıyla birlikte Trakya'da bulunan 24 Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarda kalifiye eleman sıkıntısı yaşanmaya başladığını söyledi. Trakya'nın ulaşım, Avrupa ülkelerine yakınlığı nedeniyle cazibesinin olduğunu belirten Noyan, şunları söyledi:
"Bölgeye olan talebin artması ile daha önce pek görmediğimiz ve duymadığımız, radyo, yerel gazeteler, servis araçları, sosyal medya ve fabrika duvarlarına asılan eleman aranıyor, ilanlarını çok sık duymaya ve görmeye başladık. Pandemi sonrası çarkların dönmeye başlamasıyla ihracatta meydana gelen artış üretimde kapasite artışı için sanayicilerimizi yeni yatırımlar yapmaya yöneltti. Ayrıca Çin'de enerji sıkıntısı nedeniyle oluşan üretimin daralmasına yol açan bu durum da Avrupa'da bazı sektörlerin ülkemizi tercih etmesine neden oldu. İstanbul'da sanayi arsa fiyatlarındaki büyük değer artışı nedeniyle sanayiciler Trakya Bölgesi'ni tercih ederek yatırımları bölgemizde yapmaları da personel ihtiyacının oluşumuna neden oldu. Özellikle hizmet sektöründe, part time çalışan öğrencilerin memleketlerine dönerek online eğitim görmeleri bölgede personel açığı oluşturdu. Üniversite mezunlarının istihdam konusu halen sıkıntılı, burada meydana gelen yığılma işçi talebinde ihtiyacın artmasına yol açtı. Özellikle bölgemizde tekstil gibi emek yoğun sektörlerdeki yatırım artışı da personel ihtiyacı oluşturmaktadır."
'PERSONEL İHTİYACIMIZDA SIKINTI YAŞIYORUZ'
Müstakil İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Tekirdağ Şube Başkanı Ramazan Doğan, Tekirdağ'daki 14 Organize Sanayi Bölgesi'ndeki doluluk oranlarının yüzde 50'yi aştığını söyledi. Yerli ve yabancı yatırımcıların hava, deniz ve demir yolu ulaşamındaki kolaylık ve Avrupa'ya yakınlığı nedeniyle bölgenin talep gördüğünün altını çizen Doğan, şöyle konuştu:
"Gerek yurt dışından, gerek yurt içinden sanayicilerimiz, yatırımcılarımız bir hayli bölgemize rağbet göstermekte. Bu vesileyle bu sebeple gelen yatırımcılarımıza en büyük yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi maalesef mavi yaka ve gri yaka dediğimiz teknik, teknisyen personel ihtiyaçlarımızda sıkıntı yaşıyoruz. Hep birlikte bunu maalesef şu şimdilik en büyük sıkıntımız personel. Şu an hem en hızlı çözebileceğimiz bizim de desteklediğimiz ve bizim de memnuniyetle karşıladığımız OSB'lerimizdeki eksik OSB'lerdeki okulların yapılması. Mevcut OSB'lerdeki kapasitelerin artırılmasıyla birlikte OSB'lerimizin ihtiyacı olan mavi yaka, gri yaka ihtiyaçlarımızı buradan karşılamak. Burada daha kalifiye personel yetişmesini sağlamak. Orada okuyan kardeşlerimizin direkt okuldan mezun olduğu zaman işinin hazır olması. Ya da orada iş yapan firmalarımızın personel sıkıntısı çekmemesi demek. Bizim için en öncelikli  konu bu. Bunu bir an önce okullarımızın yapılması. Buradaki gerek devletimiz tarafından gerek özel müteşebbis tarafından bu okullarımız yapılarak hızlı bir şekilde OSB'lerimizin en azından en azından bu personel sıkıntısının bir an önce çözüleceğini düşünüyoruz."
'İŞKUR'A BAŞVURUN' 
Doğan, firmaların sürekli İŞKUR ile irtibat halinde olduğunu belirterek, "Ben bütün iş arayan sahadaki ve dışarıdaki kardeşlerimize İŞKUR'a başvurmalarını eğer bir vasıfları ya da özel niteliklerini belirtmelerini istiyoruz. Çünkü biz İŞKUR üzerinden sürekli görüşmeler, alımlar yapıyoruz. Gerekiyorsa İŞKUR'la birlikte işbaşı eğitim programları yapıyoruz. İnsanların bir önce İŞKUR'a başvurmalarını itiyoruz. Bizim bu sıkıntımızı birlikte çözeceğimize inanıyorum" diye konuştu.
'ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDE MAAŞ VERİYORUZ'  
Metal sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Veli Şengöz, asgari ücretin üzerinde maaş verdiklerini ancak yoğun eleman sıkıntısı yaşadıklarını belirterek,  "Bölgemizde ara eleman sıkıntısını maalesef çok fazla yaşamaktayız. Bölgemiz Türkiye'nin ve Trakya'nın en büyük sanayi bölgelerinden bir tanesi. Bizim beklentilerimiz eleman sıkıntılarının giderilmesi. Yani mesleki eğitim okullarının arttırılması. Ben metal sektörüyle ilgileniyorum. Metal üzerine imalatlarımız var, işletmemizde çalışacak kaynakçı, tornacı, frezeci gibi elemanları yani kalifiye elemanları bulamıyoruz. Asgari ücretin üzerinde  maaş veriyoruz. Fakat yine de kaliteli eleman bulamıyoruz. Yani kurslar açılmalı, mesleki eğitim okulları artırılmalı. Bunun dışında Organize Sanayi Bölgesi müdürlükleri eğitim çalışmaları yapmalı. Bu tarz eğitimlerle eleman sıkıntısı giderilebilir" diye konuştu. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2022-04-17 10:46:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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