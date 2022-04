İşsiz dezavantajlı vatandaşlara açılacak kursla iş makinesi operatörü olma fırsatı

Trakya Kalkınma Ajansı ve Süleymanpaşa Belediyesi, işsiz ve dezavantajlı grupta yer alan gençlerin mesleki beceri elde etmesi ve istihdama kazandırılması amacıyla bir protokol imzaladı. Protokolle kurs alacak vatandaşlar, sertifikalarını aldıktan sonra iş makinesi operatörü olarak çalışabilecek.

Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda düzenlenen törenle Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel protokole imza attı. Trakya Kalkınma Ajansı’nın 2022 yılı çalışma planında yer alan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 20222023 yılları için belirlenen “Genç İstihdamı” teması ile ilgili faaliyetler doğrultusunda çalışma yürütecek. Çalışmalar çerçevesinde Süleymanpaşa Belediyesi işsiz ve mesleki donanımı olmayan 30 genci belirledi. Bu gençlerin yatkınlıklarına göre hangi iş makinelerini kullanacakları tespit edilerek, 30 gence verilecek eğitim hizmetini Trakya Kalkınma Ajansı karşılayacak. Belediye, eğitim süresince dezavantajlı işsiz gençlerin iaşe giderlerini (yol ve yemek) temin ederek, sürecin koordinasyonunu sağlayacak. Süleymanpaşa Belediyesi, eğitim tamamlandıktan sonra dezavantajlı işsiz gençlerin kendi bünyesinde ve özel sektörde istihdam edilmeleri konusunda faaliyet yürütecek.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Biliyorsunuz biz Süleymanpaşa’nın hızlı bir şekilde kalkınmasıyla ilgili kendi iç dinamiklerini hızlandırarak gençleri yeni iş olanaklarına kavuşturmak adına ciddi uğraşlar veriyoruz. Bunlardan bir tanesi de buydu. Dezavantajlı grupları meslek sahibi yapabilmek. Biliyorsunuz Çanakkale Otobanı'nın Süleymanpaşa ayağı da devreye girecek. Orada da çok ciddi iş makinasına ihtiyacımız var. Yeni kurulan fabrikalarda da birçok noktada kepçesinden forklifte kadar hepsinde ciddi yetişmiş personel sıkıntısı yaşıyorlar. Kalkınma ajansı ile beraber yaptığımız bu projede dezavantajlı gruplar öncelikli olmak kaydıyla 30’ar gruplar halinde eğitimleri tamamlandıktan sonra sertifika alacaklar. Bu operatörler ciddi de maaş alıyorlar. İnşallah bu konuyla ilgili belediye ve Kalkınma Ajansı ortaklığında güzel bir kurs açmış olacağız” diye konuştu.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise gençler için projelerine devam edeceklerini ifade ederek, “Süleymanpaşa ağırlıklı olmak üzere etrafımızdaki iş yoğunluğunda özellikle yol yapımı, maden sahaları, limanlarımız ciddi bir kamyon ve lojistik anlamda genişliyor. Bu anlamda ciddi başvurular olduğunu konuşuyorduk belediyemizle, özellikle genç kardeşlerimizin hem erkek hem bayan anlamında ciddi bir yoğunluk olduğunu, bu kesime iş bulunması noktasında şu an için özel sektördeki açık olan alanları tespit ederek orada istihdam edebilir miyiz diye. Özel sektörle de konuşarak bizim ihtiyacımız olduğunu özellikle operatör anlamında hem tır şoförü hem de iş makinası operatörü anlamında buna forklift, kato v.s gibi teknik donanıma sahip şoförlere ciddi ihtiyaç olduğu ve ciddi de maaş verildiği konusunda araştırma yapmıştık. Bunu değerlendirelim diye iş başvurusu yapmış kardeşlerimizi, özellikle genç kardeşlerimizi, dezavantajlı kesim dediğimiz o kesimdeki arkadaşlarımızı toparladık. Şu an için 100150 tane kardeşimizi ilk etapta 30’arlı gruplar halinde teorik eğitimlerin arkasından fiziksel eğitimler, arkasından da staj yapma imkanları bulacağız. Belediyemizin de bu anlamda ciddi talebi var. Hem Süleymanpaşa Belediyesi hem de Büyükşehir Belediyesi'nin de ciddi ihtiyacı var. Bu anlamda hem onların da ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. Bu kardeşlerimiz ilk stajlarını belediyelerimizde yapma imkanı bulacaklar, stajı bitirdikten sonra da bu saydığımız özel sektörde ve diğer şirketlerde çalışma imkanı bulacaklar. Bir nebze de olsun genç kardeşlerimize iş sahası bulma noktasında belediyemizle iş birliği içerisinde yardımcı olmuş olacağız. İnşallah talep olursa bu haziran sonuna kadar, haziran sonundan sonra eylül ayında tekrar düzenleyeceğiz. Birçok CV olduğunu söylüyor başkanım ellerinde, yine ikinci etapta da yeni dönemde inşallah kaç kişi olacaksa bu kardeşlerimizi sadece Süleymanpaşa merkezde değil, diğer etrafımızda ciddi sanayi bölgesi var. Bu çevremizde ciddi fabrikalar açılmaya başlandı. Oralarda ve limanlarımızda özellikle, limanlarımız çok büyüyor. O limanlarımızda iş makinası kullanacak, tır kullanacak arkadaşlara ihtiyacımız var. Bu anlamda yetişmiş, sertifikalı, kaliteli gençlerimizi istihdam etmek istiyoruz’’ diye konuştu.

