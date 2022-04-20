Telefon dükkanında sopa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sıfır aldığı telefonu beğenmeyen müşteri ile esnaf arasında sandalye ve sopalı kavga çıktı.

Olay, Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerindeki telefon dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki arkadaşıyla birlikte gittiği telefoncudan yaklaşık 2 bin 500 lira değerinde yeni telefon alan bir müşteri, telefonu paketinden açıp inceledikten sonra hattını taktı. Birkaç dakika sonra telefonu beğenmeyip geri iade etmek isteyen müşterinin tavrı, esnafı kızdırdı. Telefona hat takıldığı gerekçesiyle esnaf, sattığı telefonu geri almak istemedi.

Yaşanan sözlü tartışma üzerine iki grup birbirine girdi. Sopa ve sandalyeler havada uçuşurken, kavga sokağa taştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga önlendi.

Kavga nedeniyle başına darbe alan 1 kişi, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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