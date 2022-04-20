Ramazan ayında gıda denetimleri devam ediyor

Tekirdağ’da Ramazan ayı dolayısıyla başlatılan gıda denetimleri hız kesmeden devam ediyor.

Tekirdağ İl Tarım Orman Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan Ramazan ayı gıda denetimleri çerçevesinde Ergene İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçede faaliyet gösteren unlu mamul üretim yerleri, fırın ve marketlerde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince gıda denetimleri yapıldı.

Denetimler, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gerçekleştirilirken denetimlerde gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten, toplu tüketim yerleri, fırın ve pastaneler, marketler gibi gıda satışı ve sirkülasyonunun yüksek olduğu alanlar incelendi.

Ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri, ürün içerikleri incelenerek denetlendi. Ergene İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.