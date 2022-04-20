Soğuk havaların ardından güneş keyfi

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde vatandaşlar soğukların ardından güzel havanın tadını çıkardı

Trakya başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın ardından, sıcaklıkların mevsim normallerine dönmesini fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti. Soğukta boşalan sahil, tekrar hareketlendi.

Vatandaşlar yaptıkları açıklamada artık ince kıyafet ile dolaşmak istediklerini ifade ederek, “Artık havalar ısınacak. Ufak ufak ısınmaya devam ediyor. Şurada 35 gün sonra bahara geçeceğiz” dedi.

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