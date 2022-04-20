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Hayrabolu'da çiçek açan 'Sarı Gelin', rengiyle büyülüyor

İHA

Hayrabolu'da çiçek açan 'Sarı Gelin', rengiyle büyülüyor

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinin bereketli topraklarına ekilen ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanola bitkisi çiçek açmaya başladı.
Hayrabolu ovasını sarıya boyayan kanola, rengiyle göz kamaştırıyor. Yeşil renkli buğday tarlaları ile sarı renkli çiçek açan kanola tarlaları güzel görüntüler oluşturuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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