Süleymanpaşa Belediye Başkanı: Tekirdağ Belediyesi denize kanalizasyon atığı boşaltıyor



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ´ın Süleymanpaşa ilçesi Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (TESKİ), Marmara Denizi'ne kanalizasyon atığı bıraktığını iddia etti. Bölgede ağır bir koku olduğunu belirten Yüksel, "Şehrin merkezinde, Rumeli iskelesinin dibindeyiz, yağmur suyu kanallarına boca edilen kanalizasyon atıkları ile bu şehir bir türlü adam olmaz, olamaz" dedi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, TESKİ'nin yağmur suyu hattından Marmara Denizi'ne kanalizasyon atığı boşalttığını ileri sürdü. Süleymanpaşa sahil dolgu alanında su hattının denize döküldüğü yerdeki kirliliğe dikkati çeken Yüksel, "Maalesef Süleymanpaşa´mız bu TESKİ'nin iş bilmezlikleri ile ilgili ciddi anlamda yıllardır sorunlar yaşıyor. Sadece Süleymanpaşa'da değil, tüm Tekirdağ'da bu sorunlar yaşanıyor. Bu sahildeki yağmur suyu hatlarına karışan kanalizasyonlar ile kokudan durulmuyor. Daha önce bu konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak bir açıklama yapmıştı ve 'Onlar yağmur suyu, lağım değil' demişti. Gelsin o zaman bir kokuyu dinlesin, daha doğrusu TESKİ'den sorumlu genel müdür bir dinlesin. Öyle kaçak göçek değişik yerlere deşarj yapmakla, Altınova sahiline yine kaçak deşarjla... Buradaki kokuyu hissedebiliyor musunuz şu anda. Şehrin merkezinde hemen Rumeli iskelesinin dibindeyiz, yağmur suyu kanallarına boca edilen kanalizasyon atıkları ile bu şehir bir türlü adam olmaz, olamaz" diye konuştu.

'BU KOKUYU TESKİ YÜZÜNDEN ÇEKİYORUZ'

Tekirdağ'da 135 kilometre sahil bandının kıymetinin bilinmediğini söyleyen Yüksel, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu güzelim sahilin kıymetini bilemiyoruz. Sadece bunun rezilliğini TESKİ yüzünden bütün milletimiz, 210 bin kişi çekmek zorunda kalıyor. Şimdi kiraz festivalimiz var, orada da aynı sorunu, sıkıntıyı yaşayacağız. Dolayısıyla TESKİ'nin bugün batmasına sebep olan kişilerden biri olan sayın genel müdür, orada oturacağına kalkıp bir sahilleri dolaşması lazım. 1,5 katrilyon borcu olan devasa bir TESKİ, batma noktasına gelmiş demeyeceğim, batmış. Maalesef yaklaşık 135 kilometre sahil hattımızın tamamına kanalizasyon salan bir TESKİ var. Allah Tekirdağ'da, Süleymanpaşa'da yaşayan hemşehrilerimizin yardımcısı olsun."

Başkan Yüksel, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden bölgeden su numuneleri alınarak incelenmesini talep edeceklerini de sözlerine ekledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, suyun denize aktığı bölgeye ekip gönderip inceleme yaptıracaklarını ve daha sonra bir açıklama yapılacağını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-04-20 16:39:55



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