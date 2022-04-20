Süleymanpaşa Belediye Başkanı: Tekirdağ Belediyesi denize kanalizasyon atığı boşaltıyor (2)



TESKİ: KAÇAK OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENİYORUZ

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in, Marmara Denizi'ne kanalizasyon atığı bıraktığını iddia etmesinin ardından TESKİ Süleymanpaşa Şube Müdürü Levent Metin açıklama yaptı. Kendilerine haber gelince sahilde ekiple inceleme yaptıklarını belirten Metin, şunları kaydetti:

"Pazar günü sabahından beri ince ince ama sürekli yağan bir yağmur vardı. Bu yağmur bazı bölgelerde stabilize olan noktalarda toprağın akmasına da neden olmuş ve hatlarda birikmeler var. Meydanda bulunan kanalları açtık, nelerde bir sıkıntı var bu yağmur hatları ile ilgili. Cumhuriyet Meydanı kot olarak düşük bir kotta orada da bir millenme, bir tıkanıklık söz konusu olmuş. Kanal hatlarının iki noktalarında ağızlarında bazı noktalarda tıkanıklık var. Bir bypass noktası var şiştiği anlarda tahliye edilebilecek bir noktada. Bu tahliye edilecek noktada kısa bir zaman içerisinde bir kaçak olduğundan şüpheleniyoruz. Şu anda kuka aracımızla, kombine aracımızla beraber o hattı kontrol ediyoruz o hatta bir tıkanıklık var mı yok mu diye. Ama denizin çıkış noktasında görünen yağmur suyundan dolayı bir çamur akıntısı ve yüksekte bir debi akıntısı vardı. Biz bu yüksek debideki akışı, millenmeden dolayıydı, açtık. Şu anda bir akış söz konusu değil. Eğer bir kanalda bir tıkanıklık, taşma var mı diye de kontrollerimizi yapıyoruz, şu ana kadar bizim rastladığımız bir taşma söz konusu değil. Şu anda arkadaşlarımızla bu hattı kontrol ediyoruz. Vatandaşı rahatsız edecek, çevreyi kirletmeye neden olacak bir arıtmanın bilgisi dışında ya da başka kırılan bir noktada kanala lağım karışması söz konusu değil. Yağmur hattının tıkanıklığından dolayı bir bypass hattından bir sızmadan şüpheleniyoruz kısa bir süreliğine olmuş olabilir." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-04-20 17:19:19



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