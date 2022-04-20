Motosikletle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ehliyetsiz yabancı uyruklu şahsın kullandığı motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Karagözler Sokak ayrımında meydana geldi. Salih Omurtak Caddesi’nde seyreden bir otomobil, Karagözler Sokağa döndüğü sırada karşı yönden gelen yabancı uyruklu şahsın kullandığı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yabancı uyruklu şahsın ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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