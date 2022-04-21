Yunanistan’da iftar: Gönül sofraları bu kez soydaş topraklarında açıldı

Tekirdağ’da her akşam farklı bir mahallede açılan iftar sofraları bu seferde soydaş topraklarında açılarak Ramazan ayının manevi coşkusu yaşattı.

Süleymanpaşa Belediyesinin her akşam farklı bir mahallede kurduğu Gönül Sofraları, ülke sınırlarını aştı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Yunanistan’ın Yassıköy Belediye Başkanı Önder Mümin’in daveti üzerine Gönül Sofrasını Yassıköy’e bağlı Yalımlı Köyü’ne taşıdı.

İftar programında Yalımlı Köyü sakinlerine hitap eden Yassıköy Belediye Başkanı Önder Mümin, göreve geldikten sonra Tekirdağ ve diğer Trakya illerindeki belediyeleri ziyaret ettiklerini ifade etti. Mümin, misafirperverliği ve samimiyeti ile kendilerini Süleymanpaşa’da ağırlayan Başkan Yüksel’i ayrı bir yere koyduklarını belirterek, Yüksel’i Gönül Sofrasını soydaş topraklarda kurmaya davet ettiklerini kaydetti. Davete icabet ettiği için Yüksel’e teşekkür eden Mümin, kendisini Yassıköy’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



“Kardeşleriniz, evlatlarınız olarak biz yanınızdayız”

Daha sonra kürsüye gelen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de Yassıköy’de soydaşlarla Gönül Sofrasında buluşma imkânı bulduğu için duyduğu mutluluğu ifade etti. Yüksel, “Bir büyüğüm bana Türkiye’de Türk ve Müslüman olmanın kolay olduğunu, Balkanlar’da bunun ne kadar zor olduğunu anlamak için gelip görmek gerektiğini söylemişti. Çok doğru bir sözmüş. Bizler soydaşlarımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Ne zaman başınız ağrısa sizlerin yardımına koşacak kardeşleriniz, evlatlarınız olarak biz yanınızdayız. Bugün sizlerle aynı sofrada bir arada olmaktan çok mutluyum” diye konuştu.

Yassıköy’e bağlı Yalımlı Köyü sakinleri ile birlikte orucunu açan Başkan Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Süleymanpaşa’mızda Ramazan’ın bereketini paylaştığımız Gönül Soframızı, Batı Trakya’daki soydaşlarımızla buluşturduk. Yassıköy Belediye Başkanımız Önder Mümin ile birlikte Yalımlı Köyü’nde gerçekleştirdiğimiz programda, yüzlerce soydaşımızla iftar sofrasında bir araya geldik, soğuk havada soydaşlarımızın samimi kucaklaşmalarıyla ısındık. Yüce Mevla’m kardeşliğimizi ve birlikteliğimizi daim etsin” ifadelerine yer verdi.

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