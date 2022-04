On binler “gönül sofralarında” buluştu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen iftar programlarına on binlerce vatandaş katıldı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından “Gönlümüz Bir Soframız Bir” sloganıyla gerçekleştirilen ‘Gönül Sofrası İftar Programları’ on binlerce vatandaşın katılımıyla devam ediyor.

Ramazan ayı boyunca her akşam farklı bir mahallede binlerce vatandaşı iftarda bir araya getiren Gönül Sofraları, geçtiğimiz hafta merkez mahallelerde kuruldu. Namık Kemal, Aydoğdu, Hürriyet, Vatan ve Bahçelievler Mahallelerinde gerçekleştirilen Gönül Sofralarında Süleymanpaşalı vatandaşlar birlikte oruç açarak Ramazan’ın birlik ve beraberlik ruhunu doyasıya yaşadılar.



Belediyenin aşevinde pişiyor

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Aşevinde hazırlanan 4 çeşit yemek, iftar saatine kısa süre kala belediye personeli tarafından masalara servis ediliyor. Aşevinde pişirilen yemeklerde Süleymanpaşa Belediyesine ait tarlalarda belediye imkânları ile yetiştirilen mercimek, nohut, fasulye, pirinç, ayçiçeği yağı gibi ürünler kullanılıyor. Her akşam başka bir hayırsever tarafından finanse edilen Gönül Sofraları için Süleymanpaşa Belediyesi bütçesinden de herhangi bir harcama yapılmıyor.



Gelenekler yaşatılıyor

Gönül Sofralarında iftar öncesi ilahi konserleri ve iftar duaları ile Ramazan ayının maneviyatı ortaya çıkarılırken, iftar yemekleri sonrası çocuklar için Ramazan Şerbeti, Osmanlı Macunu, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramlarının yanı sıra Hacivat ve Karagöz gösterileri ile Ramazan gelenekleri de yaşatılıyor.

Her akşam mahalle sakinleri ile birlikte Gönül Sofralarında buluşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşalılarla birlikte oruç açıyor. Mahalle sakinlerine hitap eden Başkan Yüksel, her mahallede gerçekleştirilen yatırım ve hizmetler ile hayata geçirilecek olan projeler hakkında bilgilendirmede bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.