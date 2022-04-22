Tekirdağ basketbol tarihinde bir ilke imza atıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ basketbol tarihinde bir ilke imza atıldı

İHA

TREDAŞ Spor, U18 Genç Erkekler kategorisinde Diyarbakır'da düzenlenen Anadolu Şampiyonası'nda rakiplerini eleyerek, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. Böylece, U18 kategorisinde Tekirdağ tarihinde ilk kez bir takım Türkiye Finalleri'nde mücadele edecek.

Tekirdağ basketbol tarihinde bir ilke imza atıldı

TREDAŞ Spor, U18 Genç Erkekler kategorisinde Diyarbakır’da düzenlenen Anadolu Şampiyonası’nda rakiplerini eleyerek, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun düzenlediği Türkiye Finalleri’ne katılmaya hak kazandı. Böylece, U18 kategorisinde Tekirdağ tarihinde ilk kez bir takım Türkiye Finalleri’nde mücadele edecek.
Spora ve sporcuya destek olmak, sağlıklı ve ahlaklı sporcu yetiştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren TREDAŞ Spor, Marmara Bölge Şampiyonası’ndaki şampiyonluğunun ardından, 1216 Nisan 2022 tarihlerinde Anadolu Şampiyonası’na katıldı. Diyarbakır’da düzenlenen turnuvada rakiplerini eleyen TREDAŞ Spor, Türkiye’de son 16 takım arasına kalarak Basketbol Federasyonu’nun düzenlediği Türkiye Finalleri’ne gitmeye hak kazandı.
TREDAŞ Spor, Anadolu Şampiyonası’nda oynadığı 5 maçın 4’ünü kazanarak, basketbolseverlerden büyük beğeni topladı.
Maçların ardından, takım antrenörleri Çiğdem Göroğlu, Cüneyt Atasoy, Hakan Sınırlı ve genç basketbolcuların sevinçleri görülmeye değer anlar oluşturdu.
Antrenör Çiğdem Göroğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye Finalleri’ne gideceklerinden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.
Göroğlu, “Hedef her zaman en üst seviye olmuştur. Bu başarı için uzun yıllardır takımı bir arada tuttuk ve çok çalıştık. Türkiye Finalleri’ne gitmeyi hak ettik. Takım sporcularımız, müthiş bir emek ve gayretle tarihi bir başarı yakaladılar. Hepsini yürekten kutluyorum. Emeği geçen tüm oyuncularıma, ekip arkadaşlarıma ve spora ve sporcuya desteğinden ötürü Tekirdağ Valiliği ile Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze teşekkürler” şeklinde konuştu.
Türkiye’de son 16 takım arasına adını yazdıran TREDAŞ Spor, 1724 Mayıs tarihlerinde Sivas’ta düzenlenecek Türkiye Finalleri’ne katılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sahiller yaza hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sahiller yaza hazırlanıyor
Motosiklet sürücüsünden örnek sözler
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsünden örnek sözler
Tekirdağ’a 27 doktor ataması müjdesi
YEREL HABERLER Tekirdağ’a 27 doktor ataması müjdesi
Emre Yıldır'ın annesinden tahliyeye tepki: Bu haberle yeniden öldük
YEREL HABERLER Emre Yıldır'ın annesinden tahliyeye tepki: Bu haberle ...
On binler “gönül sofralarında” buluştu
YEREL HABERLER On binler “gönül sofralarında” buluştu
Şüpheli araçtan kaçak makaron fışkırdı: 100 binden fazla kaçak tütün ürünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Şüpheli araçtan kaçak makaron fışkırdı: 100 binden ...
Dev cadde trafiğe kapandı, 5 bin kişi iftar yaptı
YEREL HABERLER Dev cadde trafiğe kapandı, 5 bin kişi iftar yaptı
Yunanistan’da iftar: Gönül sofraları bu kez soydaş topraklarında açıldı
YEREL HABERLER Yunanistan’da iftar: Gönül sofraları bu kez soydaş ...
1,5 milyarlık bütçe batırıldı iddiası: Tekirdağ’ın dev kurumuna haciz yolda
YEREL HABERLER 1,5 milyarlık bütçe batırıldı iddiası: Tekirdağ’ın ...
Avlanma yasağıyla oltalar çantadan çıktı Av sezonu kapandı: Teknelere yasak, oltalara serbest
YEREL HABERLER Avlanma yasağıyla oltalar çantadan çıktı Av sezonu ...
Motosikletle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Motosikletle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza ...
Marmara Denizine akan TESKİ'nin yağmur suyu hattından tuvalet pisliği çıktı
YEREL HABERLER Marmara Denizine akan TESKİ'nin yağmur suyu hattından ...
Ehliyetsiz sürücü yayaya çarptı
YEREL HABERLER Ehliyetsiz sürücü yayaya çarptı
Süleymanpaşa Belediye Başkanı: Tekirdağ Belediyesi denize kanalizasyon atığı boşaltıyor (2)
YEREL HABERLER Süleymanpaşa Belediye Başkanı: Tekirdağ Belediyesi ...
Tekirdağ nüfusunun yüzde 25’i çocuklardan oluşuyor
YEREL HABERLER Tekirdağ nüfusunun yüzde 25’i çocuklardan oluşuyor
Süleymanpaşa Belediye Başkanı: Tekirdağ Belediyesi denize kanalizasyon atığı boşaltıyor
YEREL HABERLER Süleymanpaşa Belediye Başkanı: Tekirdağ Belediyesi ...
Hayrabolu'da çiçek açan 'Sarı Gelin', rengiyle büyülüyor
YEREL HABERLER Hayrabolu'da çiçek açan 'Sarı Gelin', rengiyle ...
Tekirdağ’da iki katlı evde yangın çıktı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da iki katlı evde yangın çıktı
Yağmur suyu hattına kanalizasyon atıklarının karışması sebebiyle denize pislik akıyor Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel: "Süleymanpaşamız TESKİ’nin iş bilmezlikleri ile ilgili ciddi anlamada yıllardır sorunlar yaşıyor"
YEREL HABERLER Yağmur suyu hattına kanalizasyon atıklarının ...
Müşteri ile telefoncunun sopalı kavgası kamerada 
YEREL HABERLER Müşteri ile telefoncunun sopalı kavgası kamerada 
Soğuk havaların ardından güneş keyfi
YEREL HABERLER Soğuk havaların ardından güneş keyfi
Ramazan ayında gıda denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Ramazan ayında gıda denetimleri devam ediyor
Telefon dükkanında sopa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga kamerada
YEREL HABERLER Telefon dükkanında sopa ve sandalyelerin havada ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.