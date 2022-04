Motosiklet sürücüsünden örnek sözler

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaz ayının yaklaşmasıyla motosikletli ‘Şahin’ timleri tarafından motosikletlilere yönelik yapılan denetimlerde plakasız çok sayıda motosiklet bağlandı. Kurallara harfiyen uyan bir motosiklet sürücüsü, sık sık kazalara karışan motosikletli kuryelere atıfta bulunarak, “Paket onlar için önemli ama can daha önemli” diye konuştu.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği’ne bağlı motosikletli ‘Şahinler’ timi ekibi, trafiği tehlikeye sokan, abartı egzoz takan ve plakasız gezen motosikletlilere göz açtırmıyor.

Trafik sorunlarına anında ve daha hızlı müdahale edebilme kabiliyetine sahip olan motosikletli Şahin Timi, trafik kontrollerinden kaçarak dar sokaklara giren, özellikle motosikletli şahısları takipte kaçırmıyor.

İlçenin çok sayıda noktasında seyir halinde gün boyu yapılan denetimlerde, plakasız ve tescilsiz olduğu tespit edilen 20 motosiklet, trafikten men edilerek, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Ayrıca gürültü kirliliğine sebep olan egzoz taktıran ve evrakları eksik bulunanlara ceza yağdı.



“Aradaki çöpler ayrılmış olur”

Kurallara harfiyen, eksiksiz uyan bir motosikletliye polis ekibi teşekkür etti. Motosiklet sürücüsü de denetimlerden memnun olduklarını belirterek, “Allah devletimize zeval vermesin. Polisimizin yaptığı denetimlerden memnunuz. En azından aradaki çöpler ayrılmış olur. Biz de rahat rahat araç kullanmış oluruz. Kuryeler de biraz dikkatli olsunlar. Paket onlar için önemli ama can da daha önemli. Can güvenliğinize dikkat edin” dedi.

