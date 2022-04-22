Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü, Çanakkaleli bağcıları bilgilendirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü, Çanakkale’de düzenlenen toplantıda üzüm yetiştiricilerini bilgilendirdi.

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde düzenlenen bağcılık bilgilendirme toplantısında bir araya gelen üzüm yetiştiricilerine bilgiler veren Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü; üreticilere bağ budaması, aşı, hastalık, zararlı ve yabancı ot kontrolü konularında teorik ve pratik bilgiler aktardı.

Toplantıda yapılan sunumların yanı sıra, saha çalışmalarının da gerçekleştiği organizasyonda üzüm yetiştiricileri ürün verimliliğinin arttırılması konusunda bilgiler edindi. Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü teknik personellerinden Dr. Lerzan Öztürk ve Ziraat Yüksek Mühendisi Ali İzzet Torçuk tarafından verilen uygulamalı eğitim programına yöre üreticileri ve İlçe Müdürlüğü personelleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.