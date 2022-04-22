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Alkollü sürücü refüje çarptı, yardıma koşan esnaf çay içmeye gitti

İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı minibüs refüje çıkarak yön tabelasını devirdi. Yardımına koşan bir esnaf, "Baktım yarası yok, bir şeyi yok. Alkollü olduğunu görünce bıraktım, geldim arkadaşla çay içmeye" dedi.

Alkollü sürücü refüje çarptı, yardıma koşan esnaf çay içmeye gitti

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı minibüs refüje çıkarak yön tabelasını devirdi. Yardımına koşan bir esnaf, “Baktım yarası yok, bir şeyi yok. Alkollü olduğunu görünce bıraktım, geldim arkadaşla çay içmeye” dedi.

Kaza, Rumeli Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Havuzlar istikametinden Santral yönüne seyreden S.I. idaresindeki panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak yön tabelasını devirdi. Kazadan yara almadan kurtulan S.I. devriyeye çıkan polis ekibi tarafından fark edildi. Trafik polisinin uzattığı alkolmetre cihazını üfleyen sürücü S.I.’nın 2.71 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Soruları cevapsız bıraktı
Sürücü S.I. hakkında kamu malına zarar vermekten ve alkollü araç kullanmaktan işlem başlatıldı. Alkollü şahsın muhabirin ısrarla yönelttiği sorularına cevap dahi vermemesi ise dikkat çekti.

“Yolu ortalamış”
Kazayı gördüğünü ifade eden bir esnaf yaptığı açıklamasında, “Yolu ortalamış, direk geldi kaldırımın üzerine çıktı. Kazayı gördüğüm andan itibaren hemen şoförün yardımına koştum. Baktım yarası yok, bir şeyi yok. Alkollü olduğunu görünce bıraktım, geldim arkadaşla çay içmeye” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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