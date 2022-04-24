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Tekirdağ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

DHA

Tekirdağ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı


Onur KAYA/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Kaza, gece yarısı Saray´ın Büyükyoncalı Mahallesi´nde meydana geldi. İhsan D. yönetimindeki 34 DLJ 312 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa T.´nin kullandığı 59 AAE 202 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Dicle İ., Deniz Ş., Sadık T., Kıymet T., Aysel İ. ile İren İ., yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Çerkezköy ve Kapaklı ilçesindeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Onur KAYA
2022-04-24 01:41:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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