Tekirdağ'da 12 göçmen yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ'da yurda yasadışı yollarda giriş yapan 12 düzensiz göçmen yakalandı.



Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 12 düzensiz göçmen yakalandı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Çorluİstanbul yolunda yaptıkları rutin yol kontrollerinde, A.H.'nin kullandığı minibüsü şüphe üzerine durdurdu. Minibüste bulunan 12 yabancı uyruklunun yurda kaçak yollardan girdikleri tespit edildi. Yabancı uyruklular, yapılan işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.