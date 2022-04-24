HÖH Genel Başkanı Karadayı’dan soydaşlara çağrı: “Bayramdan sonra seçim hazırlıklarına başlayın”

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Trakya Temsilciliği tarafından Çorlu’da düzenlenen iftar yemeği programına katılan HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı, salonu dolduranlara bir bölümünü Bulgarca olarak gerçekleştirdiği konuşmada bayramdan sonra seçim hazırlıklarına başlamaları çağrısında bulundu.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, İlhami Özcan Aygun, Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, HÖH Genel Başkan Yardımcıları, Bulgaristan’ın Plovdiv, Haskova, Kırcaali illeri başta olmak üzere çeşitli illerinden gelen milletvekilleri, belediye başkanları ile Trakya bölgesindeki bazı belediye başkanları, göçmen derneklerinin başkan ve yöneticilerinin katılımıyla Çorlu’da iftar yemeği düzenlendi.

Partinin kurucusu, onursal başkanı Ahmet Doğan’dan ve tüm soydaşlardan kucak dolusu selamlar getirdiklerini belirterek konuşmasına başlayan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı, “Öncelikle Bulgaristan’da gerçekleştirilen parlamento seçimlerine destek ve katkılarınızdan dolayı emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Seçimlerdeki başarılı çalışmalarınızdan dolayı her birinize şükranlarımızı sunmak için buradayız. Bulgaristan’daki hak ve özgürlükler hareketine duyduğunuz güven ve verdiğiniz destek hepimizi gururlandırıyor” dedi.

"33 yıl önce insan varlığına ve doğal insan haklarına karşı totaliter rejimin baskısı nedeniyle akraba ve ailelerimizden ayrılmak zorunda kaldık. Memleketimizden kovulduk, devletimizden göçe zorlandık ama başardık" diyen Karadayı, “Bulgaristan’da demokrasinin bizim yardımımızla kazandığını söylemeye hakkımız var ve bunun bedelini bizler ödedik ve hala daha ödüyoruz. Yıllar boyunca birçok sınavdan geçtik. Onlar bizi daha güçlü ettiler ve bizi bugün olduğumuz güçlü hale getirdiler. Birlikte daha çok şeyler başarabileceğimizden eminim” diye konuştu.

HÖH Genel Başkanı Karadayı ayrıca, “Sizinle ne kadar gurur duyduğumu anlatmaya kelimeler yetmez. Bize olan yakınlığınız, etkinliğiniz ve özverili çalışmalarınızın bizim için en büyük değer olduğunu söylemeliyiz. Seçimlerde sonuna kadar canı gönülden görevlerini yerine getiren değerli Trakya Bölge temsilcimize ve tüm ekip arkadaşlarımıza, dernek başkanlarımıza, sandık görevlilerimize ve demokratik haklarını savunarak oy kullanmaya gelen kıymetli vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Bugün dünya yeniden kurulu diyebiliriz, jeopolitik yeniden inşa edilir diyebiliriz. Barış ve demokrasi için hiçbir çabadan kaçınmamalıyız. Çünkü ancak bu şekilde onurlu yaşayabiliriz ve çocuklarımıza bu şekilde bir güvenli gelecek miras bırakabiliriz. Emek veren herkese Hak ve Özgürlükler Hareketi adına şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Konuşmasına Bulgarca devam eden HÖH Genel Başkanı Karadayı, bayramdan sonra seçim hazırlıklarına başlamalarını istedi.

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