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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırmızı akan derede tehlikeli maddeye rastlanmadı

İHA

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan bir derenin kırmızı renklerde akması sonucu dereden alınan numunelerin analiz raporları tamamlandı. Rapora göre atıksuda herhangi bir ağır metal vb. tehlikeli bir kirletici parametreye rastlanmadığı açıklandı.

Kırmızı akan derede tehlikeli maddeye rastlanmadı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan bir derenin kırmızı renklerde akması sonucu dereden alınan numunelerin analiz raporları tamamlandı. Rapora göre atıksuda herhangi bir ağır metal vb. tehlikeli bir kirletici parametreye rastlanmadığı açıklandı.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden Marmara Denizi'ne akan Kamara Deresi kırmızı renge bürünmesi üzerine Marmaraereğlisi Çevre Gönüllüleri Platformunun ihbarı üzerine Tekirdağ Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bölgede çalışma yapılarak, derede numune alındı. Bölgede yapılan araştırmalarda kırmızı kirliliğin ‘Plastik çapak yıkama ve granül üretimi' yapan Astan Geri Dönüşüm Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. isimli plastik geri dönüşüm fabrikasından geldiği tespit edilmişti.
Analiz raporlarına ilişkin Tekirdağ Çevre ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kamara Dereye kırmızı renkli atıksularını verdiği tespit edilen geri dönüşüm tesisinden
16.04.2022 tarihinde Müdürlüğümüzce alınan atıksu numunesi analize gönderilmiş olup, analizler
tamamlanmıştır. Analiz sonuçlarına göre dereye verilen atıksuda 17 adet parametre analiz edilmiş ve bunlardan Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) ile Askıda Katı Maddde (AKM) parametreleri olmak üzere 2 parametrenin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen deşarj standartlarını aştığı tespit
edilmiştir. Atıksu da herhangi bir ağır metal vb. tehlikeli bir kirletici parametreye rastlanılmamıştır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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