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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı

İHA

Bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı

Tekirdağ’da bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlenerek, zararlı maddeler ile ilgili etkin mücadele yöntemleri tartışıldı.
Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu (BMYK) tarafından 81 il ve 922 ilçede gerçekleştirilen ‘Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı’ Tekirdağ’da gerçekleşti. Bağımlılıkla mücadelede sorun ve çözüm önerilerinin tartışılması, katılımcıların tecrübe ve bilgilerini paylaşması, ülkemizde yürütülen çalışmaların kamuoyuna aktarılması amacıyla düzenlenen çalıştaya katılım yoğun oldu.
Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç, İl Emniyet Müdür V. Fatih Bozboyacı, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Halk Sağlığı Başkanı Hacı Bayram Zengin’in yanı sıra kurum ve kuruluşların personelleri katıldı.
Çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Halk Sağlığı Başkanı Hacı Bayram Zengin’in bağımlılıklar hakkında bir sunum yapması ile başladı.
Ardından konuşan İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan: “Kişilerin ruh ve beden sağlığını olumsuz yönde etkileyen tüm madde ve davranışların arz ve talebinin engellenmesine yönelik çalışmalar devletimizin tüm kurumları ile sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşlarımızın işbirliğinde yürütülmektedir. Bağımlılık ülkemizin geleceğini karanlıkta bırakacak kadar derin bir halk sağlığı sorunudur. Bu nedenle öncelikle bağımlılığın önlenmesi, önlenememesi halinde tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının ivedilikle yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda toplanan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu’nca alınan karar gereği 81 il ve 922 ilçemizde toplumun çeşitli kesimlerinin katılımıyla bugünde yaptığımız üzere bağımlılıkla mücadele çalıştayları düzenlenmektedir. Çalıştayların temel amacı, bağımlılıkla mücadele doğrultusunda sorun ve çözüm önerilerini tartışmak, bilgi ve beceri paylaşımlarını yerinde gözlemlemektir” dedi.
Ardından konuşan Vali Yıldırım: “Bağımlılıkla mücadelede en önemli şey hiç bağımlı hale gelmemektir. Kişilerin bağımlı hale gelmemesi için kurum ve kuruluşların ve toplumun her bir kesiminin gayret sarf etmesi gerekir.
Bu konuda umudumuzu asla yitirmeyelim. Bununla mücadele edilebilir ama herkes kendisini bu mücadelenin gönüllüsü olarak görmesi gerekiyor. Bu toplumun içerisinde yaşayan insanlar olarak, bu türü problemlere ilgisiz kalmamamız gerekiyor.
İlk merakla başlıyor belki, akran baskısı ile başlıyor belki ama ondan sonra kendi bir müddet hoşuna gittiği için iradesi ile bağımlılık haline geldikten sonra vücudun onsuz yapamaması haline geliyor. Bu kişilerin her biri ilk aşamalarında tespit edilirse, teşhis edilirse geriye dönüş o kadar kolay oluyor “ dedi.
Toplu fotoğraf çekiminin ardından çalıştaya, devam edilmek üzere ara verildi. Ardından çalıştaya katılanlara bağımlılıklarla ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Çalıştayın sonunda hazırlanacak rapor ulusal düzeyde yapılacak olan Bağımlılıkla Mücadele Şurasında değerlendirilecek.

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