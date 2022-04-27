Tekirdağ’da kumar operasyonu

Tekirdağ’da bir iş yerinde kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gündoğdu Turgut Mahallesindeki bir iş yerinde polis ekiplerince yapılan kontrolde E.G., M.K., Ş.T. ve K.S. isimli şahısların kumar oynadıkları gözlendi. O esnada polis ekiplerini göre E.G. isimli şahsın kumar oynarken tuttuğu yazboz kağıtlarını yere attı. Kağıtlar kontrol edildiğinde toplam 34 adet seri numaraları bulunan kumar oynandığını belli eden yazboz kağıtları olduğu belirlendi. İş yeri sahibi olan A.Ö. isimli şahıs iş yeri sahibinin kendisi olduğunu beyan etmesi üzerine, yere atılan 34 adet yazboz kağıdı, 4 adet ahşap ıstaka, 106 adet okey taşı ve 1 adet zar geçici olarak muhafaza altına alınarak, şahıslar ve işyeri hakkında cezai işlem yapıldı.

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