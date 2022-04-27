Sarının en güzel hali

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bu yıl da çokça ekilen kanolaların çiçek açmasıyla birlikte bölge adeta sarıya boyandı.

Son yıllarda rağbet gören kanola bitkisi, Muratlı’da ayçiçeğine alternatif olarak ekilmeye başlanmıştı. Kanolaya bu sene, önceki yıllara nazaran daha fazla ilgi oldu.

Hava sıcaklığı ve yağışların bitkinin istediği şekilde ve istediği oranda gerçekleşmesiyle kanolalar boy verdi ve çiçeklerini açtı. Sarı çiçekleriyle kanola görenleri kendine hayran bıraktı. Muratlı’nın hemen hemen her köşesi sarıya boyandı. Çiçek tarlalarını andıran kanola tarlaları bölgeye ayrı bir güzellik getirdi.

Öte yandan, kanola tarlalarındaki manzarayı gören vatandaşlar ise, sarının en güzel tonuyla tabiatı süsleyen kanolalar arasında poz vermeden edemedi.

Diğer taraftan kanola, son yıllarda artan ekim alanıyla da çiftçilerin tercih ettiği alternatif ürünler arasında yer alıyor.

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