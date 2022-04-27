Demir bariyerlere çarparak durabildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir araç demir bariyerlere girdi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Muratlı’dan Tekirdağ yönüne doğru hareket halinde bulunan Levent Oğuz D. sevk ve idaresindeki 59 AEY 891 plakalı araç, henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde şeridinden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın hava yastıkları açılırken, yaralı sürücü Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden trafik ekipleri ise, kaza yerinde incelemelerde bulundu. Kazaya dair inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.