Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 23 tutuklama

Tekirdağ il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucuya yönelik operasyonlarına devam ediyor. Tekirdağ il genelinde düzenlenen operasyonlarda, 625,39 gram eroin, 3 bin 977 adet extacysentetik hap, 251,3 gram fişek metamfetamin, 3 kilo 86 gram bonzai, 5 bin 686 gram esrarskunk, farklı miktar ve çeşitlilikte uyuşturucu maddeler, 3 adet av tüfeği (11) fişek, 3 tabanca (54) fişek ve 27 bin 840 TL para ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda toplamda 23 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son olarak Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesinde uyuşturucu madde imalatı yaptığı değerlendirilen E.K. R.K. ve A.C.K. isimli şahısların ikametine gerçekleştirilen operasyon neticesinde, saksılar içerisinde yetiştirilen kenevir bitkileri, kurutulmaya bırakılmış 50 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde yetiştirmekte kullanılan 2 adet alüminyum alaşımlı çadır, 2 adet Led ısıtıcı, 1 adet vantilatör, 3 adet havalandırma motoru, 2 adet havalandırma filtresi, 2 adet 250 Watt ampul, 1 adet lamba yansıtıcı, 9 adet sıvı gübre, 1 adet elektrik zamanlayıcı, çadır kurulumunda kullanılan profil demirler, 1 adet makas, 1 adet öğütücü, çok sayıda kilitli şeffaf poşet, 1 adet PH metre, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 355 TL para ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan suça sürüklenen çocuk A.C.K. isimli şahıs Çocuk Büro Amirliğine teslim edilirken, E.K. ve R.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

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