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Marmara Denizi'nde korkutan sonuçlar: TESKİ, denizi 65 kat kirletiyor

İHA

Marmara Denizi'nde korkutan sonuçlar: TESKİ, denizi 65 kat kirletiyor

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sahil dolgu alanında TESKİ'nin yağmur suyu hattına kanalizasyon atıklarının karışması sebebiyle oluşan kirlilikten alınan örneklerin sonuçları açıklandı. Buna göre Marmara Denizi'nde olması gereken değerin 65 kat üstünde pislik aktığı ortaya çıktı.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanında bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin alt birimlerinden olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (TESKİ) deşarj hattından denize pislik aktığının tespit edilmesinin ardından alınan örnekler laboratuvara gönderilerek incelemeye alınmıştı. Çıkan sonuçlara göre olması gereken en yüksek değerin de üzerinde bir kirlilik tespit edildi. Kolibasili değerinin 65 bin çıktığı sonuçlarla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “TESKİ tarafından kanalizasyonun denize bırakıldığı resmen kanıtlanmıştır” dedi.
Yüksel, ”Marmara Denizi’nde kolibasil değerlerinin en yüksek barem olarak ortalama 1000 değeri vermesi gerekiyor. Biz de o gün hep beraber yaptığımız görsel incelemelerden sonra alınan numuneler ile 65 bin, yani 65 katı fazla olduğunu, şehrin denizinin çok ciddi anlamda kirletildiğini, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından kanalizasyonun denize bırakıldığını resmen her şeyi ile kanıtlamış olduk. Yazık oldu. Biz açıkçası şehrimizin bu tür konularla gündeme gelmesini istemiyoruz. Özellikle TESKİ’nin bu iş bilmezliğini aralıksız 3 yıldır anlatıyorum. Denizlerimizi kirletiyorsunuz, özellikle insan pisliğini katı şekliyle denizlere gönderdikleri bölgeler olduğunu defalarca söyledik ama inkâr ettiler. Bizim o gün yaptığımız röportajdan sonra, o görsellerden sonra onu da inkâr ettiler. Ben anlayamıyorum, bir şeyi inkâr etmek çözmek demek midir? Bunu vatandaşımızın takdirine bırakıyorum” dedi.

"Hiçbir zaman yalan söylemedim"
Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın sosyal medya hesabından paylaştığı ‘Cüneyt Yüksel karalama siyaseti yapıyor’ ifadelerine karşılık olarak da, “Ben Kadir Başkan’ın sosyal medyadaki açıklamasının altına bu tahlil sonuçlarını yapıştırdım, altına da yazdım. ‘Sayın Başkanım lütfen beni yanınızda çalıştırdığınız palavracı genel müdürleriniz ile aynı kefeye koymayın. Çünkü biz size hiçbir zaman yalan söylemedik, söylemeyeceğiz. Bu şehirdeki insanların bizim birlik ve beraberliğimize ihtiyacı var. Size yanlış bilgi vererek bizim aramızı açmaya çalışan, işi siyasetin başka boyutlarına taşımaya çalışan insanlara fırsat vermeyin’ dedim. Çünkü şöyle bir durum var; Süleymanpaşa, Tekirdağ'da ancak birlik halinde çözülebilecek sorunlarla uğraşıyor. Biz ilçe belediyeleri olarak çözebildiğimiz sorunları çözüyoruz. Ama Büyükşehir ile koordine olmamız gereken ulaşım, altyapı, özellikle sahil hattıyla ilgili sorunların çözümü ancak bizim koordinasyonumuz ile mümkün. Ama sorunu inkâr eden birisine biz bir şeyi anlatamayız” ifadelerini kullandı.

Sorumluların cezayı cebinden ödemesi açıklaması
Başkan Yüksel, çevreyi kirleten kurumlara uygulanacak cezaları kurumun başında bulunan idarecilerin ödemesi gerektiğini söyleyerek, “Özellikle kullandıkları yalancı ifadesinden sonra biz bugün şikâyet dilekçemizi Çevre Müdürlüğüne de yazdık. Ciddi anlamda TESKİ’ye ceza da çıkacak. Bizim numune alımıyla ilgili yetkimiz yok. Halk Sağlığından biz talepte bulunacağız. Zaten Halk Sağlığı sulardan ve değişik bölgelerden numunelerini alıyor. Ama şehir merkezindeki bu tarz deşarj yapılan noktaları biz onlara göstereceğiz ve buradan da alın diyeceğiz. Bakalım her çıkan sonuca hayır diyecekler mi? Ben buradan özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bu ve buna benzer sonuçlarla alakalı Çevre Bakanlığımıza da ricada bulunacağım. Hangi kurum böyle bir kirletme yapıyor ise, cezayı kestiklerinde kurumun başındaki insanın cebinden para çıkması gerekiyor. Yani düşünün biz bir hata yaptık, faturasını belediyeye ödetiyoruz. Benim cebimden bir şey çıkmadığı sürece ben bu konuya ne kadar eğilebiliyorum? TESKİ’de de böyle. Yani, şimdi kesilecek cezaların doğrudan genel müdür ve genel müdür yardımcılarının cebinden çıkması lazım ki bu işe eğilsinler. 8 yıldır altyapı bitti, alt yapı bitti deyip duruyorlar. Nasıl bittiğini ben de merak ediyorum, siz de merak ediyorsunuz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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