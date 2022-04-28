'Velayet' tartışmasında kendisini bıçaklayan eski eşini öldürdü (2)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, velayet tartışmasında eski eşi Ülkü Durmaz'ı tabancayla 3 el ateş ederek öldüren Erdinç Ospar, bıçakla yaralanması nedeniyle hastanede tedavi gördükten sonra gözaltına alındı. Ospar, emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy ilçesinde adliyeye sevk edildi. Ospar'ın, ifadesinde; çocuklarının velayeti nedeniyle eski eşi ile tartışma yaşadığını, bıçaklanmasının ardından kendinden geçerek, silahla vurduğunu söylediği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Kapaklı Onur KAYA

2022-04-28 17:13:43



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