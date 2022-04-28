Metruk evde aynı gün iki kez yangın çıktı Mahalleli tepki gösterdi: “Belediye yıkmayacaksa biz yıkalım”

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir metruk binada aynı gün iki kez yangın çıktı. Olaya tepki gösteren mahalle sakini, “Yıkım kararı var ama belediye henüz yıkmadı. İlla birilerinin canı mı yanması gerekiyor. Yıkım olmayacaksa madem biz yıkalım” dedi.

Edinilen bilgiye göre, Cemaliye Mahallesi Dr. Abdullah Cevdet Sözeri Sokak üzerindeki bir metruk binada sabah ve öğleden sonra iki ayrı yangın çıktı. İlki, küçük çaplı olması nedeniyle büyümeden söndürülürken, ikinci yangın ise güçlükle kontrol altına alındı. Yangında yan tarafta bulunan 3 katlı bina da hasar gördü.



“Birilerinin canı mı yanması gerekiyor”

Binanın yıkılmamasına tepki gösteren mahalle sakini Gökhan Akbaş, “Bu nasıl iş anlamadım. Kepçenin işi varmış. Ben para vereyim madem yıktırayım o zaman. Muhtarlıkta bu metruk evin yıkım kararı var. Daha neyi bekliyorlar mahalleli olarak anlamış değiliz. Yazık değil mi çocuklarımız buradan gelip geçiyor. İlla ki birilerinin mi canı yanacak” diyerek tepki gösterdi.

Mahalle sakinleri, binayı madde bağımlılarının yaktığını iddia ederken yangının çıkış sebebi hakkında itfaiyenin incelemeleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.