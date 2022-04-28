HDP Tekirdağ İl Başkanı tutuklandı

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Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Tekirdağ İl Başkanı Cahit Direk, tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında HDP Tekirdağ İl Başkanı Cahit Direk, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Direk, çıkarıldığı mahkemede, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-04-28 22:30:39



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