Tekirdağ’da ‘Foto Kanola’ etkinliği

Tekirdağ’da turizmi canlandırmak için "Foto Kanola" etkinliği düzenlendi. Sarıya boyanan tarlaların muhteşem görüntüsünü çekmek için etkinliğe katılanlar birbiriyle yarıştı.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kanola yağında farkındalığı artırmak, iç turizmi canlandırmak ve vatandaşların turizme daha etkin katılımı sağlamak amacıyla ‘Foto Kanola’ etkinliği düzenlendi.

Marmaraereğlisinde düzenlenen etkinliğe Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Fahrettin Akçal, Tekirdağ Fotoğraf Derneği (TEFOD) Üyeleri, Tekirdağ Motosiklet Derneği Üyeleri, okçular, fotoğraf sanatçıları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, “Ulaşım kolaylığı, elektrik, su, tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanmasından dolayı bu mekânı sembolik bir mekân olarak belirledik. Oysa Tekirdağ’ımızda tam 122 bin dönüm alanda kanola yetiştiriliyor. Yaklaşan bayram tatili için İstanbul gibi bir yerde yaşayanların ve özellikle fotoğraf sanatı ile ilgilenenleri ısrarla Tekirdağ’a davet ediyoruz. Çünkü bu görsel şölen en fazla 25 gün sürecek. Agro turizm, eko turizm, gastronomi turizmi, doğal turizm, kültür turizmi, müze turizmi gibi bütün turizm özelliklerini içinde barındıran Tekirdağ’da ilk defa bir kanola etkinliği düzenliyoruz. Bunu düzenlememizdeki bir sebep de fotoğraf sanatından ziyade agro turizm özelliğidir. Bugün itibari ile binlerce kovan Anadolu’nun değişik yerlerinden Tekirdağ’a gelmiştir. Yeni bir turizm şekli, agro turizm olarak isimlendiriliyor. Bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Hacıoğlu’nun konuşmasının ardından etkinliğe katılanlar geçtiğimiz yıllarda çekilmiş kanola fotoğraflarından oluşan sergiyi gezdiler. Vatandaşlar doğal stüdyo ortamına dönen tarlada fotoğraf çektirdiler.

Program müzik dinletileri ve okçuluk ve halk oyunları gösterileri ve resim yapma etkinliği ile devam etti.

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