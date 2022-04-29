Şentop, Tekirdağ'da AK Parti'li vekilin babasının cenazesine katıldı

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Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül'ün hayatını kaybeden babası Erdoğan Atar'ın (83) cenazesine katıldı.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül'ün babası Erdoğan Atar, tedavi gördüğü Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Atar için Rüstem Paşa Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan ile siyasiler ve vatandaşlar katıldı. Cuma namazı öncesi camiye gelen Şentop, Milletvekili Koncagül'e taziyelerini iletti. Atar, namazın ardından Eskişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-04-29 15:43:37



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