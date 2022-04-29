Tekirdağ’da ruhsatsız tabancalar ele geçirildi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda ruhsatsız 9 adet tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi ve Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada Saray'ın Büyükyoncalı Mahallesi'nde yaşayan şüphelilerde ruhsatsız tabancalar bulunduğunu belirledi. Fiziki takibin ardından şüpheliler B.A., S.S.Ç, B.D. ve M.A.'nın üzerleri ve evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 9 tabanca ile tabancalara ait 4 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.