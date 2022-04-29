İstanbulluların akın etmesi beklenen şehirde jandarma ve polisten ortak denetim

Bayram tatilinin başlamasıyla Tekirdağ’da polis ve jandarma ekipleri kentin valisiyle birlikte denetim gerçekleştirdi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla karayollarında trafik hareketliliği artarken, İçişleri Bakanlığı da tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Bakanlık 81 il valiliğine “2022 Yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre Ramazan Bayramı'nda alınacak tedbirler bayram tatili öncesi 29 Nisan’da başlayacak ve 9 Mayıs’a kadar sürecek. Her bayram tatillerinde İstanbulluların akın ettiği Tekirdağ’da da denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. Polis ve jandarma ekipleri herhangi bir olumsuz durumun oluşmaması için şehrin çeşitli noktalarında denetimlerini başlattı. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçe merkezinde iskele kavşağında yapılan denetimlere Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç da katıldı.

Denetimlerde yolda bulunan vatandaşlara bilgilendirme broşürü ve ilk yardım seti dağıtıldı.

Bayram tedbirleri çerçevesinde polis ve jandarma trafik ekipleri müşterek denetimler gerçekleştirecek. Jandarma trafik sorumluluk bölgelerinde, araç trafiğinin ve kazaların yoğunlaştığı güzergahlarda da karma ekipler marifetiyle denetimler artırılarak, kural ihlallerinin en aza indirilmesi ve bu sayede ölümlü kazaların önlenmesi sağlanacak.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, “Bugün bir farkındalığı ortaya koymak, trafiğe dikkat çekmek için hep birlikte buradayız. Biz denetimlerimizi başlatacağız. Bugün fiilen bayram tatili başladı. Pek çok arkadaşımız, vatandaşımız bayramda sevdiklerinin yanına gitmek istiyor. Arzu ediyorum ki bu bayram hiçbir kaza olmasın. Hem ilimizin sınırları içerisinde hem de Türkiye genelinde bunu ümit ediyoruz. Vatandaşlarımıza hatırlatmakta fayda görüyorum. Bütün kurallara uymamız gerekiyor. Bütün bu kurallar yollarda bulunan vatandaşlarımızın güvenlikleri içindir. Bayramı hep beraber bayram tadında yaşayalım. Bu bayramın koyulmuş bir sloganı var. Bayramınız kemerli olsun. Vatandaşlarımızdan arabalarına bindiklerinde kemerlerini takmalarını istiyoruz. Gerek surat, gerekse diğer işaretlemelere, diğer trafik kurallarına ve arkadaşlarımızın uyarılarına, yoldaki ekiplerine ikazlarına da riayet etmelerini bekliyoruz” dedi.

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