Tekirdağ’a şehit ateşi düştü

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Şenol AKSOYŞafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)- ŞIRNAK´ta, PKK´lı teröristlere yönelik düzenlenen 'Eren Abluka-5' operasyonunda kayadan düşüp şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün´ün (32) acı haberi, Tekirdağ´ın Saray ilçesindeki ailesine ulaştı.

Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün´ün şehit olduğu haberi, Tekirdağ´ın Saray ilçesi Ayazpaşa Mahallesi´nde oturan ailesine verildi. Saray Kaymakamı Adem Ünal ile İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emrah Kaya ve İlçe Emniyet Müdürü Vahap Uyar´dan acı haberi alan annesi Şermin ve babası Fikri Akgün, gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları taziye ziyaretinde bulunmaya başladı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün´ün eşinden boşandığı ve 1 çocuk babası olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Saray Şenol AKSOY-Şafak TAŞOYAR

2022-04-30 12:14:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.