Sarıgül’den İnce’ye: “CHP’yi kimse geri alamaz”

Tekirdağ’a gelen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Muharrem İnce’nin gündeme düşen “CHP’yi kimse geri alacağım” sözlerine karşılık yaptığı açıklamada, “CHP’yi kimse geri alamaz” dedi.

Tekirdağ Yüksek Güvenlikli Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü önünde açıklamada bulunan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin gündeme düşen ‘Az sabredin CHP’yi geri alacağım’ sözlerine karşılık ‘Cumhuriyet Halk Partisi bizim için son derece kıymetlidir. CHP’yi kimse geri alamaz’ dedi.

Sarıgül açıklamasında, “‘’Cumhuriyet Halk Partisi bizim için son derece kıymetlidir, CHP’yi kimse geri alamaz. Türkiye Değişim Partisi olarak bizim CHP’ye, Cumhuriyet Halk Partililere saygımız ve sevgimiz sonsuzdur. Biz CHP’ye hürmetimiz sonsuzdur. Biz Ankara’ya hiçbir siyasi partiyi teslim almaya gitmiyoruz, biz Ankara’ya 20 yıldan beri ülkemizi sevabıyla günahıyla, iyisiyle eksiği ile yöneten AK Parti iktidarının yorulduğunu, AK Parti iktidarının heyecanının bittiğini biz Ankara’ya AK Partiden inşallah yurttaşlarımız takdir ederse iktidarın mührünü teslim almaya gidiyoruz’’ dedi.

Af çağrısı ile ilgili konuşan Sarıgül, “9 Nisan tarihinde Türkiye Değişim Partisi olarak bir af çağrısında bulunduk. Kader mahkumlarına biz sessiz kalamazdık. Affın gerekçesi şu, toplum son derece gergin, toplum son derece huzursuz cezaevlerinde de alabildiğine bir yoğunluk var. Yargılamalar hızlı yapıldığı için, yargılamalar pandemi koşullarında yapıldığı için ufak tefek sıkıntılar olduğu da bizlere iletiliyor. O nedenle toplumsal barış için af istiyoruz, annelerin yüzünün gülmesi için af istiyoruz. Türkiye Cumhuriyet Devleti vicdanlıdır. Türkiye Cumhuriyet Devleti merhametlidir. İnanıyorum ki bu çağrımıza toplumun her kesiminden saygı ile sevgi ile cevaplar gelecektir. Türkiye’m kadir şinaslığını, Türkiye’m büyüklüğünü bir kez daha göstermeli ve affetmelidir. Affet Türkiye’m. Bizim inançlarımız kutsal inançlardır, bizim inançlarımız gerçekten barışa, insan sevgisine dayanır. Bizim inançlarımızda komşun açken tok yatma denir, bizim inançlarımızda incinsen de incitme denir. O nedenle bizim öğretilerimizde düşmanınızın bile insan olduğunu unutmayın denir. O nedenle affet Türkiye’m diyorum” diye konuştu.

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