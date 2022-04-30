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Ahıska Türkleri, Tekirdağ'da misafir ediliyor

İHA

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan tahliye edilen bir grup Ahıska Türkü, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde getirildi.

Ahıska Türkleri, Tekirdağ'da misafir ediliyor

Rusya’nın savaş açtığı Ukrayna’dan tahliye edilen bir grup Ahıska Türkü, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde getirildi.
Dışişleri Bakanlığı’nın organizasyonuyla Ukrayna’nın Herson kentinden tahliye edilen 60 Ahıska Türkü, gece saat 02.00 sıralarında Muratlı’ya getirilerek; eski Anadolu Lisesi öğrenci pansiyonuna yerleştirildi. Burada, İlçe Göç İdaresi sorumlusu İbrahim Varol tarafından karşılanan Ahıska Türklerinin ihtiyaçları ivedilikle giderildi.
Ukrayna’da yaşadıklarını anlatan Müslüman Ahıska Türkleri, kendilerini savaş bölgesinden kurtararak ülkesine getirip sahip çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da teşekkür ettiler.
Ahıska Türkleri veya diğer adıyla Mesheti Türkleri, Gürcistan ile Türkiye sınırındaki tarihi Mesheti bölgesinde yaşayan Müslüman Türklerdir.
1944’te Sovyetler tarafından Orta Asya’ya sürgün edilen ve 1990’larda etnik çatışmalar nedeniyle oradan da kaçmaya mecbur kalan Ahıska Türkleri, iki defa önce vatanlarını sonra da yerleştikleri bölgeyi terk etmek zorunda kaldılar.
Ahıskalılar 1990’lardan beri Ukrayna’da yaşamaktadırlar. Esas olarak Karadeniz, Tavriya, Slobojanşçına ve Bessarabiya bölgelerine yerleştiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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